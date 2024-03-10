Исчезли без следа: 9 древних цивилизаций, которые были стерты с лица Земли

Ничто так не увлекает в изучении истории, как взлет и падение различных цивилизаций. Известно много случаев, когда целая цивилизация просто бесследно исчезала, оставив после себя слишком мало следов, чтобы определить, что произошло.

Какие невзгоды пережили эти цивилизации и почему они полностью исчезли? Ученые назвали девять цивилизаций, которые, кажется, исчезли без всякой на то причины.

1. Майя

Империя майя располагалась на территории современной Мексики Фото: LiveScience

Империя майя когда-то располагалась на территории современной Мексики, Гватемалы и Белиза. В то время майя были одной из самых развитых цивилизаций на Земле, известной своими математическими, архитектурными и инженерными способностями. Эта потерянная цивилизация строила большие города, памятники и дороги, а также создавали технологии, которые помогали развитию растущих сообществ. Благодаря массивным пирамидам и террасным фермам цивилизация майя достигла впечатляющих результатов.

К сожалению, всему хорошему рано или поздно приходит конец. Около 900 года нашей эры цивилизация майя пережила резкий упадок. Всего за несколько десятилетий население было уничтожено, казалось бы, загадочными силами. Историки предполагают, что это произошло из-за значительного изменения климата и стихийных бедствий в регионе, а также продолжающихся войн и голода в городах.

2. Остров Пасхи (Рапануи)

Цивилизация острова Пасхи возводила моаи Фото: Rapa Nui

Рапануи, более известный под альтернативным названием "Остров Пасхи", когда-то был домом ныне утраченной цивилизации. Эта затерянная цивилизация не отличалась особой численностью населения, но была трудолюбивой. Эта цивилизация создала моаи, монолитные человеческие фигуры, вырезанные народом Рапануи где-то между 1250 и 1500 годами нашей эры.

Через некоторое время после их создания вся цивилизация рухнула и исчезла. Даже европейские исследователи всего несколько сотен лет спустя обнаружили, что на острове осталось мало поселений, по-видимому, в результате чрезмерного потребления природных ресурсов, таких, как пальмовые рощи. Считается также, что скорой гибели жителей острова Пасхи способствовало некое заболевание, которое уничтожило население в течение нескольких лет.

3. Хараппская цивилизация долины Инда

Хараппцы были одной из крупнейших цивилизаций в древней истории Фото: Avantiputra7 / CC BY SA 3.0

Хараппцы, также известные как Инд, когда-то были одной из крупнейших цивилизаций в древней истории. Считается, что эта цивилизация впервые возникла более 8000 лет назад, хотя большая часть ее развития прошла около 2500 г. до н.э. Эта огромная цивилизация распространилась на территории современной Индии, Пакистана и Афганистана, что предоставило им множество ресурсов для процветания. Считается, что на пике своего развития хараппцы когда-то имели население более пяти миллионов человек. Но как же хараппцы стали одной из первых потерянных цивилизаций?

Факты показывают, что цивилизация долины Инда разработала высокоразвитые для своего времени сельскохозяйственные и канализационные системы. Они также имели письменный язык и на момент своего расцвета составляли 10% населения мира. Инд процветал примерно до 1800 г. до н.э., когда большая часть населения начала эмигрировать из городов.

Хотя когда-то считалось, что Инд был вытеснен арийским вторжением, дальнейшие исследования показали, что это не так. Вместо этого недавние исследования указывают на сдвиг в цикле дождей, который сильно повлиял на урожай. Некоторые исследователи предполагают, что многие берега рек высохли до того, как произошло внезапное наводнение, уничтожившее большую часть населения. Другие природные явления, такие как землетрясения или эпидемии, также могли способствовать внезапной гибели хараппцев.

4. Гераклион, Египет

Статуя из известняка V века, найденная в темных подводных руинах Тонис-Гераклиона Фото: Jean-Pierre Dalberea / CC BY 2.0

Цивилизация Гераклиона или Тониса когда-то считалась мифом, но в начале 2000-х годов выяснилось, что это правда. Этот египетский город был затерян под волнами несколько столетий назад, и дайверы в этом регионе нашли различные артефакты, спрятанные в иле у побережья Египта, раскрывая целую затерянную цивилизацию, погребенную под песками времени. Находки включали черепки керамики, украшения, монеты, лампы и руины храмов.

Эксперты полагают, что Тонис (также называемый Тонис-Гераклион) был основан около 2700 лет назад на территории современного залива Абу-Кир. Судя по артефактам, найденным в этом регионе, считается, что он был крупным торговым портом, связанным с соседними регионами. Гераклион мог контролировать большую часть морских перевозок, поступающих в Египет из Европы для торговли.

Считается, что Тонис в конечном итоге был заброшен, а другие города стали основными торговыми центрами после того, как на Тонис обрушился ряд стихийных бедствий: цунами, землетрясения, повышение уровня моря и наводнения. Здания в конечном итоге рухнули в воду из-за значительных структурных повреждений. Со временем этот некогда великий город стал жертвой моря, на дне которого и остается по сей день.

5. Чатал-Хююк

Наскальный рисунок Чатал-Хююк Фото: Omar Hoftun / CC BY SA 3.0

Чатал-Хююк часто считают одним из первых городских поселений в мире. Эта затерянная цивилизация, расположенная на территории современной Турции примерно 8000 лет назад, была известна своей уникальной архитектурой и техникой. Интерпретация архитектурных остатков этой цивилизации предполагает, что жители ходили по крышам вместо того, чтобы использовать традиционные дороги, поскольку все здания были связаны между собой. Они также хоронили своих близких под полом домов, поскольку открытое место для захоронения не использовалось.

Неизвестно, что именно случилось с людьми Чатал-Хююка. Некоторые предполагают, что их уничтожила болезнь, поскольку они не распространились так широко, как окружающие цивилизации. Сегодня их многочисленные артефакты все еще ищут археологи, чтобы лучше понять жизнь этих удивительных людей.

6. Кхмерская империя

Обширные руины Ангкора делают исчезновение цивилизации еще более загадочным Фото: Kheng Vungvuthy / CC BY SA 4.0

Кхмерская империя подарила миру крупнейший храмовый комплекс на Земле. Ангкор Тхом, ее столица, по некоторым оценкам, имела площадь 9 кв километров и располагалась в центре современной Камбоджи. Империя внезапно пришла в упадок где-то после 1200 года нашей эры. Существует множество теорий о причинах этого упадка, таких как экологическая катастрофа, болезни и внезапная война. Эксперты не совсем уверены в том, что случилось с этой огромной империей, но сейчас Кхмерская империя — это, пожалуй, самая известная затерянная цивилизация.

По оценкам, на пике развития в Ангкор Тхоме когда-то проживало около миллиона человек, хотя исследования все еще продолжаются. Вполне возможно, что популяция была еще больше, что свидетельствовало бы о еще более катастрофическом событии. Сегодня часть храмовых сооружений Ангкора — святилище Ангкор Ват, является одной из самых известных руин современного мира. Археологи надеются найти в этих руинах артефакты и другие свидетельства, которые смогут нарисовать более четкую картину жизни во времена расцвета Кхмерской империи.

7. Кахокия

Поразительные масштабы цивилизации Кахокии Фото: Heironymous Rowe / CC BY SA 4.0

Около 1200 лет назад Кахокия была основана как поселение в речной долине недалеко от современного Сент-Луиса, штат Миссури, в Соединенных Штатах. Хотя она и не такая большая, как другие затерянные цивилизации в этом списке, ее население, по оценкам, составляет около 20 000 человек, что делает ее крупнейшим известным древним памятником к северу от Мексики. Этот город был известен своими зданиями, площадями и массивными курганами по всему региону. В Кахокии было около 120 земляных курганов, один из которых имел высоту более 30 метров, и для его создания потребовалось 14 миллионов корзин земли!

Из-за своего расположения рядом с несколькими реками Кахокия использовалась как торговый центр на Среднем Западе Америки. По мнению экспертов, население было в буквальном смысле смыто сильным наводнением где-то около 1200 года нашей эры. Этот регион уже был полностью пустынным на протяжении столетий до того, как сюда прибыл Колумб.

Некоторые исследователи задаются вопросом, было ли наводнение единственной причиной гибели цивилизации Кахокия. Некоторые предполагают, что они чрезмерно эксплуатировали свои ресурсы или, возможно, столкнулись с внезапным заболеванием. Другие полагают, что Малый ледниковый период полностью уничтожил их через некоторое время после того, как население уже пострадало от наводнения.

8. Минойцы

Минойская фреска из Кносского дворца на Крите Фото: cavorite / CC BY SA 2.0

Минойская цивилизация возникла почти 5000 лет назад на Крите. Эта цивилизация была известна как высокообразованная и успешная, большую часть ее населения составляли художники, моряки, торговцы и воины. В частности, большим почетом пользовались моряки Средиземного моря, а морские события были важным аспектом их культуры. Минойцы были также известны как первая цивилизация в Европе, которая использовала письменный язык, называемый линейным письмом А. Хотя они были умны и трудолюбивы, они все же не смогли избежать трагического конца.

Минойская цивилизация была не столько потеряна, сколько уничтожена где-то около 1500 г. до н. э., первоначально из-за извержения вулкана Санторини в Тере. Области, которые не были повреждены самим извержением, столкнулись с разрушением приливной волны, возникшей в результате извержения вулкана. Эта приливная волна уничтожила все посевы, корабли, здания и другие ресурсы, высаженные вдоль побережья. Не имея еды и разрушенной инфраструктуры, минойцы либо вымерли, либо были вынуждены переселиться в другое место с теми немногими согражданами, которые у них остались.

9. Цивилизация ольмеков

Одна из массивных многотонных голов, оставленных цивилизацией ольмеков Фото: Ancient Origins

Цивилизация ольмеков располагалась вдоль Мексиканского залива около 1100 г. до н.э. Их назвали ольмеками, потому что они жили в Ольмане, "земле каучука". Ольмеки были прежде всего известны своей архитектурой, включавшей здания и каменные статуи. Также было обнаружено, что они успешно построили акведуки в своих городах, что было впечатляющим достижением для того времени.

К сожалению, цивилизация ольмеков пришла в упадок около 400 г. до н.э. Оба крупных города были практически заброшены, оставив после себя множество зданий, статуй и других артефактов. Хотя свидетельств об ольмеках осталось не так много, эксперты полагают, что стихийное бедствие, такое как засуха или извержение вулкана, могло привести к резкому уничтожению их урожая. Ольмеки, возможно, также чрезмерно эксплуатировали свои природные ресурсы, что привело бы к любым потерям продовольствия, которые они понесли. Другие говорят, что между ольмеками и другими местными общинами могла возникнуть напряженность, которая могла привести к кровопролитию. Хотя неясно, что произошло, остались лишь жуткие руины другой потерянной цивилизации.