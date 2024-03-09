Обнаружены древние запасы воды в коре Земли: там могут обитать неизвестные нам организмы

Согласно последним исследователям ученых, в недрах Земли может существовать своя, скрытая от мира древняя экосистема, которая может дать нам ответы на вопрос о том, как на нашей планете зародилась жизнь.

Вода так или иначе есть повсюду на нашей планете, более того — она покрывает большую часть поверхности Земли. Но под ее корой скрыто огромное количество воды, больше, чем содержится во всех ледяных шапках и ледниках вместе взятых. Исследователи уже давно занимались изучением этих запасов, и недавно они поделились некоторыми занимательными выводами. Они обнаружили, что в коре планеты, которая является самым внешним слоем нашей Земли, содержится около 43,7 миллиона кубических километров воды, что является огромнейшим ее количеством, в сравнении с запасами, закованными в лед, пишет Live Science.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

До недавнего времени, когда ученые говорили о подземных водах, они в основном имели в виду воду, находящуюся близко к поверхности, в пределах первых пары миль земной коры. Но недавнее исследование расширило эти представления, заглянув глубже, примерно на 9,9 километров, под поверхность. Там исследователи обнаружили, что осадочные породы, которые гораздо чаще встречаются на таких глубинах, чем считалось ранее, содержат значительное количество воды. Полученные результаты более чем в два раза превысило предыдущие оценки глубинных подземных вод, почти сравнявшись с тем количеством воды, которое, как мы считали, существует непосредственно под поверхностью планеты.

Большинство из нас так или иначе знакомы с водоносными горизонтами — подземными слоями воды, из которых мы черпаем воду для питья и орошения. Это неглубокие грунтовые вод, которые в основном являются пресными. Однако воды, залегающие гораздо глубже, более соленые и вовсе не смешиваются с водой, находящейся над ними. Несмотря на это, данные запасы воды очень заинтересовали ученых, потому что находятся там, в изоляции, уже очень и очень долгое время. Эта древняя вода может многое рассказать нам о прошлом Земли и даже о том, как здесь зародилась жизнь, считают исследователи, говорит Грант Фергюсон, гидрогеолог из Университета Саскачевана и автор исследования.

Но эти глубокие воды могут стать для нас не просто музеями древней истории; в них может обитать неизвестная человеку микробная жизнь, которая продолжает существовать и сегодня. Это потенциально откроет совершенно новую область исследований нашей собственной планеты, изменит наше представление о жизни на других планетах, но вместе с тем может нести с собой некоторые риски, касающиеся неизвестных нам форм жизни. Однако идея о том, что глубоко под землей могут существовать активные экосистемы, завораживает научное сообщество. Под нашими ногами лежит совершенно другой мир, полный секретов, которые еще предстоит раскрыть, и это имеет значение не только для нашего изучения жизни на Земле, но и, возможно, для понятия общей концепции жизни во всей Вселенной.

Ранее Фокус писал о реальной эффективности воды в сжигании калорий и похудении. Некоторые утверждают, что большое количество жидкости способно помочь сбросить лишний вес, исследователи рассказали, так ли это на самом деле.

Также Фокус писал о том, что вода может стать на вес золота. Вопрос доступности важной для выживания воды для миллионов людей уже все чаще поднимается в мире, но по прогнозам ученых, ситуация может ухудшиться.