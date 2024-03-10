Осталось всего 10 особей: какое животное на Земле может исчезнуть быстрее всех (фото)

Ученые считают, что это морское китообразное млекопитающее находится под самой большой угрозой исчезновения на нашей планете.

Для морских млекопитающий угроза полного исчезновения становится слишком реальной, но есть один вид, который занимает первое место в списке близких к тому, чтобы навсегда исчезнуть. Речь идет о таком китообразном млекопитающем, как Калифорнийская морская свинья, которых, по оценкам ученых, осталось всего 10 особей. Что же привело к тому, что этот вид оказался на грани полного исчезновения и что делается для того, чтобы это предотвратить? Об этом пишет IFLscience.

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Калифорнийская морская свинья (Phocoena sinus) представляет собой вид, который является самым маленьким китообразным млекопитающим. Длина этих морских животных колеблется в диапазоне от 1,2 до 1,5 метра, а вес составляет от 30 до 55 кг.

Эти животные имеют не только очень маленький размер среди своих родственников, куда входят киты и дельфины, но также они имеют самый маленький ареал обитания среди всех китообразных на Земле. Калифорнийские морские свиньи живут только в северной части Калифорнийского залива. Ученые считают, что к сокращению популяции вида привела деятельность человека.

Среди многих угроз для жизни морских млекопитающий, которые созданы человеком, можно выделить разрушение среды обитания, загрязнение окружающей среды и столкновения с кораблями. Но Калифорнийским морским свиньям угрожает вылов рыбы в Калифорнийском заливе с использованием жаберных сетей, ведь эти животные могут попасть в сети и утонуть.

Калифорнийская морская свинья Фото: Wikipedia

Также одной из причин сокращения численности Калифорнийских морских свиней является незаконный вылов еще одного вида, который находится под угрозой исчезновения – рыбы под названием тотоаба. Иногда первые также становятся жертвами такого вылова рыбы.

Из-за того, что на Земле осталось всего 10 особей Калифорнийских морских свиней, еще в августе прошлого года Международная комиссия по промыслу китов (IWC) выпустила первое в истории предупреждение о том, что этот вид может скоро полностью исчезнуть. Оказалось, что за почти 30 лет численность вида сократилась на 560 особей.

В IWC считают, что эти морские млекопитающие неизбежно исчезнут, если все жаберные сети не будут заменены на альтернативные способы вылова рыбы. Попытки прекратить использование жаберных сетей привели к тому, что правительство Мексики ввело на них полный запрет, хотя незаконное использование данный средств продолжается. В IWC предполагают, что морских млекопитающих еще можно спасти и популяция может восстановиться, если все меры по их защите будут на 100% эффективными.

Как уже писал Фокус, в Чернобыле биологи обнаружили животных, на которых не влияет радиация. Ученые считают, что это может дать определенное представление о механизмах репарации ДНК, которые однажды могут быть адаптированы для использования в медицине для людей.

Также Фокус писал о том, что обнаружены древние запасы воды в коре Земли и там могут обитать неизвестные науке организмы. Согласно исследователям, в недрах Земли может существовать скрытая от мира древняя экосистема.