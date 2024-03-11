Доисторический пирсинг: где и как наши предки носили на лице украшения 11 000 лет назад (фото)

Ученые нашли убедительные доказательства того, что наши давние предки, как и современные люди, носили пирсинг на лице и ушах.

Большинство родителей осторожно относятся к пирсингу и позволяют детям делать проколы на лице, а порой и в ушах, лишь по достижении совершеннолетия. Теперь ученые считают, что таких же стандартов придерживались и наши древние предки, жившие на Земле 11 000 лет назад, пишет Daily Mail.

В новом исследовании команда из Университета Анкары обнаружила более сотни украшений, захороненных в могилах людей возрастом 11 0000 лет. Останки были найдены на археологическом объекте Бончуклу Тарла в Турции.

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Исследователи изучили останки и обнаружили доказательства того, что древние люди, как и современные, использовали пирсинг и различные украшения. Авторы исследования обнаружили, что доисторический пирсинг носили как женщины, так и мужчины, однако все они, как показывает анализ, были взрослыми. Авторы исследования предполагают, что перфорация тела, вероятно, была неким ритуалом, проводимым по достижении совершеннолетия. Ни в одном из детских захоронений на месте раскопок не было обнаружено следов украшений.

Археологи обнаружили самые ранние свидетельства перфорации тела в скелетах возрастом 11 000 лет Фото: Ankara University

Большинство украшений были найдены командой рядом с ушами и подбородком, что является доказательством — древние люди носили пирсинг. По словам команды, 85 из 100 украшений сохранили целостность и были изготовлены из известняка, обсидиана или речной гальки. Украшения также имели различные формы и размеры и использовались, как полагают ученые, для пирсинга ушей и нижней губы.

Анализ показывает, что пирсинг был только у взрослых Фото: Ankara University

По словам соавтора исследования Эммы Байсал, их новая работа дает первое представление о цели, с которой делали и носили самый ранний пирсинг. Команда также отмечает, что полученные ими результаты в очередной раз показывают, что традиции, до сих пор являющиеся частью нашей жизни, на самом деле были развиты тысячи лет назад. Предполагается, что они зародились в постоянных деревнях Западной Азии более 10 000 лет назад.

Команда из Университета Анкары обнаружила более 100 украшений, которые были похоронены в могилах людей возрастом 11 000 лет Фото: Ankara University

Кроме того, Байсал считает, что полученные результаты дают дополнительные средства для изучения того, как люди в прошлом выражали свою идентичность через внешний вид. Команда отмечает, что найденные ими украшения были чрезвычайно сложными. Среди останков были найдены бусы, браслеты и подвески, а также украшения, которые носили в ушах и на нижней губе.

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