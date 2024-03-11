Когда весна начнется по-настоящему: астрономы назвали точную дату

С астрономической точки зрения весна начинается не 1 марта, а несколько позже.

Каждый год на Земле происходит два равноденствия: одно в марте, а второе в сентябре. Но это не просто отметки в календаре, а научные точки на орбите Земли, которые оказывают прямое воздействие на нашу планету, пишет Science Focus.

В 2024 году день весеннего равноденствия наступает 20 марта, в среду, в 05:07 по киевскому времени. Несмотря на то, что метеорологическая весна началась 1 марта, весеннее равноденствие знаменует начало астрономической весны.

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Весеннее равноденствие представляет собой совершенно разные ситуации для двух полушарий планеты. Так, в северном полушарии весеннее равноденствие означает приход весны, а в южном – приход осени.

С астрономической точки зрения, в день весеннего равноденствия Солнце пересекает небесный экватор – воображаемую линию в небе над экватором Земли. Оно начинает свой переход из южного полушария в северное.

Во время весеннего равноденствия дневное время становится почти равным ночному, отсюда и появился термин "равноденствие", который происходит от латинского слова "равная ночь". Несмотря на казалось бы равное разделение дня и ночи, жители Земли могут наблюдать больше дневного света из-за атмосферной рефракции, искривляющей солнечные лучи.

Отмечается, что во время осеннего равноденствия Солнце пересекает небесный экватор с севера на юг.

Точка, где происходит это вышеупомянутое пересечение, называется "Первая точка Овна", которая изначально находилась в созвездии Овна. С течением времени эта точка сместилась в сторону созвездия Рыб. Это произошло потому как Земля, подобно волчку, колеблется вокруг оси вращения в процессе, известном как прецессия.

Первая точка Овна постепенно движется в сторону созвездия Водолея и не вернется обратно к Овну еще в течение 23 тыс. лет.

Нельзя не заметить, что даты весеннего равноденствия различаются из года в год. Это происходит из-за григорианского календаря, который добавляет дополнительный день каждый четыре года, создавая високосные годы, как и в 2024 году.

Таким образом, весеннее равноденствие будет выпадать на 20 марта до 2044 года, а потом изменится на 19 марта.

Астрономическая весна отличается от метеорологической тем, что зависит от положения Земли на орбите, начиная с весеннего равноденствия. В это же время, метеорологическая весна включается в себя март, апрель и май в северном полушарии и сентябрь, октябрь и ноябрь в южном полушарии. Такое определение основано на температурных циклах, что помогает метеорологам в анализе сезонов.

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