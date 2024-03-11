Угадывает, перебирая тысячи вариантов за секунду: как наш мозг "видит" мир вокруг

Хотя многое из того, что мы видим и слышим может казаться нам простым и само собой полагающимся, на фоне всех этих процессов наш мозг ежесекундно обрабатывает колоссальный поток данных.

Понимание того, как мы видим и воспринимаем окружающий нас мир, может быть довольно сложным, но увлекательная теория под названием "предиктивная обработка" пытается упростить его. Согласно ей, наш мозг не просто слепо принимает и верит всему, что ему передают наши уши и глаза, вместо этого просчитывая все возможные варианты и догадки наперед и выбирая самую верную. Так, за каждой нашей малейшей мыслью и реакцией может скрываться гигантский пласт информации, отметенный в секунду, в угоду какому-то одному его куску, пишет The Varsity.

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Представьте, что ваш мозг — это суперумный угадайщик. Вместо того чтобы просто воспринимать все, что говорят ему глаза или уши, он постоянно делает прогнозы о том, что произойдет дальше, основываясь на том, что мы уже видели или слышали в прошлом. Когда все идет не так, как ожидалось, наш мозг замечает разницу, извлекает из нее уроки и в следующий раз начинает лучше угадывать. Этот процесс похож на угадывание конца фильма по подсказкам, которые вы получали на его протяжении.

И эта идея совсем не нова. Давным-давно математик и физик Ибн аль-Хайтам говорил о том, как мы используем свой ум, чтобы понять, что мы видим, а позже врач Герман фон Гельмгольц описал мозг как своего рода детектива, собирающего воедино подсказки, чтобы понять смысл мира. Эта теория предполагает, что наш мозг постоянно сопоставляет наш опыт с тем, что происходит вокруг нас, чтобы понять, что наиболее вероятно является правдой.

Например, если вы слышите громкий шум и видите яркий свет на улице, ваш мозг может предположить, что это машина с включенными фарами, а не лев с фонариком. Это может показаться простым, но на самом деле все невероятно сложно, и ученые до сих пор выясняют, как именно нашему мозгу удается делать это так быстро и точно. Похоже, что даже самый продвинутый искусственный интеллект пока что уступает нашему серому веществу в изобретательности и эффективности.

Самое интересное в этой теории, описанной во многих исследованиях, это то, что она помогает объяснить не только то, как мы видим мир, но и то, почему мы иногда видим то, чего нет, например, когда люди испытывают галлюцинации или бред при таких заболеваниях, как шизофрения, или почему некоторые люди с аутизмом могут находить определенные сенсорные сигналы подавляющими. Это не просто случайные ошибки, это результат того, что наш мозг делает наилучшие предположения на основе имеющейся у него информации, которая может быть изменена этими факторами. Поняв это, ученые смогут найти новые способы помочь людям, чей мозг делает предположения, которые наоборот усложняют их жизнь.

Ранее Фокус писал о том, что ученые научились генерировать новые нейроны в мозге с помощью стволовых клеток. Обнаружив важность клеточного метаболизма в нейрогенезе, исследователи смогли увеличить количество нейронов в мозге взрослых и пожилых мышей.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили в нашем мозге математические нейроны. В исследованиях ученых принимали участие девять добровольцев. Благодаря изученному материалу удалось прийти к выводу — в мозгу человека существуют нейроны, активирующиеся во время определенных математических операций.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.