Чуть больше нашей Луны: где "обитает" самая маленькая из найденных планета

Исследователи говорят, что условия на экзопланете Kepler 37-b настолько же суровы, как и на Меркурии.

Крупнейшая планета в Солнечной системе Юпитер, мог бы вместить в себя более 1300 Земель. Но наша планета не самая маленькая в Солнечной системе, ранее этот титул принадлежал Плутону, но с 2006 года его отнесли к карликовым планетам. С тех пор самой маленькой планетой в Солнечной системе является Меркурий. Но если выйти за пределы нашего космического дома, где находится самая маленькая планета? Об этом пишет Space.com.

Маленькие экзопланеты или планеты, которые вращаются вокруг далеких звезд, крайне сложно обнаружить. Одну такую все же удалось отыскать – Kepler 37-b. Она была обнаружена с помощью данных космического телескопа Kepler. Исследование показало, что эта далекая планета меньше Меркурия и одного размера с нашей Луной.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

"Мы обнаружили достаточно много объектов размером с Землю, но не слишком много объектов, которые были бы меньше", — говорит астрофизик из Центра космических полетов имени Годдарда NASA Томас Барклай.

Экзопланета Kepler 37-b, как и многие другие, была обнаружена с помощью транзитного метода. Когда далекие планеты вращаются вокруг своих звезд, они на некоторое время затмевают их.

Найденная крошечная планета вращается вокруг звезды Kepler-37, которая находится в 209 световых годах от Земли. Родительская звезда крошечной планеты такого же типа, что и Солнце, но Kepler-37 немного меньше и холоднее. Вкруг звезды вращаются еще три планеты.

Для того, чтобы подтвердить размер маленькой планеты, а также и ее звезды, ученые использовали анализ колебаний яркости Kepler-37.

Анализ данных показал, что планета Kepler 37-b скалистая и располагается ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу. Планета совершает полный оборот вокруг звезды всего за 13,4 земных дня. Как и на Меркурии, на Kepler 37-b скорее всего, крайне суровые условия, также там отсутствует атмосфера.

Но может ли Kepler 37-b считаться планетой? Она точно не похожа ни на одну из планет Солнечной системы. По данным Международного астрономического союза, планета должна вращаться вокруг звезды, а также быть достаточно крупной, чтобы образовывать сферическую форму и очищать орбиту от любых объектов аналогичного размера.

Все эти утверждения иногда, сложно применить к экзопланетам. Особенно сложно определить, убирает ли планета мусор со своей орбиты и окрестностей. Но с Kepler 37-b особых сомнений нет.

"Планета достаточно большая, обладает достаточной гравитацией, чтобы очистить свою орбиту и близка к соей звезде. Kepler 37-b подходит по всем этим параметрам", — говорят ученые.

Несмотря на то, что Kepler 37-b удерживает свой титул на протяжении уже 10 лет, это не будет продолжаться вечно. Космический телескоп Kepler был выведен из эксплуатации в 2018 году, но ученые разрабатывают новые способы поиска экзопланет. Среди таких инструментов космический телескоп "Нэнси Грейс Роман", который может быть запущен в 2027 году.

Напомним, самая близкая планета к Солнцу — не самая жаркая в Солнечной системе. Несмотря на то, что на Меркурии очень жарко, все же самой горячей планетой Солнечной системы является Венера и вот почему.