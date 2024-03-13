Вертельная собака и пес Александра Македонского: самые интересные породы, которые исчезли

В древности существовало огромное количество пород собак, которые были выведены для разных нужд человека. Начиная от "ресторанной" собаки, которая помогала шеф-поварам на кухне до "шерстяной" собаки, из чьей шерсти пряли пряжу.

Многие из этих пород собак исчезли по разным причинам, к примеру, помощь животных стала не нужна или они просто вышли из моды.

Эксперты собрали список из самых странных и уникальных пород собак, которых больше не существует.

Вертельная собака

Вертельная собака Фото: Daily Mail

Эта порода собак была выведена специально для того, чтобы бегать внутри устройства, напоминающего колесо хомяка. Собака в колесе вращала вертел, обеспечивая равномерную прожарку мяса.

Вертельная собака или кухонная собака была определена как порода экспертом Иоганном Кайусом в XVI веке. Такие породы собак часто использовались в британских трактирах и ресторанах, а позде появились и в США.

Прогресс заменил вертельных собак жаровнями, которые проводились в движение паром и часовым механизмом. Таким образом уникальная порода собак вымерла.

Эксперты полагают, что родственниками вертельных собак являются корги или терьеры.

Собаки-вегетарианцы

Гавайская собака Фото: Wikimedia Commons

Гавайская собака пои была привезена на Гавайи полинезийскими поселенцами где-то в районе 300 и 800 годами н.э. Эти собаки становились компаньонами для маленьких детей. В гавайских племенах каждому ребенку при рождении дарили щенка пои.

Если ребенок умирал, его собаку хоронили вместе с ним. Но не всегда было место для сентиментов: собак, которым удалось набрать побольше веса, могли использовать в качестве пищи.

Собак породы пои кормили вегетарианской пищей, так как мясо было слишком дорогим. Основную часть рациона гавайских собак составляли корни таро, что делало собак толстенькими и неповоротливыми.

Директор зоопарка Гонолулу Джек Торп описывал гавайскую породу как "тихое, ленивое, глупое животное, чем-то напоминающее свинью". В XX веке были предприняты попытки возродить породу пои, но они не увенчались успехом.

Собака с овечьей шерстью

Салишская шерстяная собака Фото: Paul Kane

Народ прибрежных салишей, который жил на северо-западном побережье Тихого океана, разводил собак с такой густой шерстью, что из нее делали пряжу.

"Все они были острижены так же коротко, как и овцы в Англии. Их шерсть была настолько плотной, что большие куски можно было поднять за уголочек, и ничего не осыпалось", — писал капитан Джордж Ванкувер в 1792 году.

Эту породу собак кормили рыбой, а стригли их невероятную шерсть с помощью ножей для мидий.

Салишские шерстяные собаки были уничтожены всего за несколько десятилетий колонистами, которые пытались подавить местную культуру, в том числе шерстяных собак.

На сегодняшний день от породы остались лишь воспоминания, несколько одеял и одна шкура в музее.

Собака-спасатель, которая никого не спасла

Московский водолаз Фото: Wikimedia Commons

Московский водолаз – порода собак, которая была выведена для спасения людей на воде, но результат был фатальным.

Собака была выведена из трех других пород: ньюфаундленд, кавказская овчарка и восточноевропейская овчарка. Эксперимент провел советский питомник "Красная звезда" под руководством полковника Г. П. Медведева.

Московский водолаз должен был стать крупной, сильной породой, которая обладала бы густой шерстью, чтобы спасать людей на воде. Но темперамент собак сделал их абсолютно непригодными для поставленной задачи.

Проблема заключалась в том, что собаки не спасали утопающих, а чаще всего нападали на них.

В результате программа разведения была прекращена, и порода московский водолаз вымерла в 1980-х годах.

Пес Александра Македонского

Молосская собака Фото: British Museum

Греческий поэт Оппиан описывал древнегреческую молосскую собаку как "стремительную и непоколебимую, которая нападает даже на бородатых быков, бросается на чудовищных кабанов и уничтожает их. Они не быстры, но в них много духа и подлинной силы, несказанной и бесстрашной отваги".

Молосских собак описывали и другие авторы, в том числе Аристотель. Некоторые утверждают, что современные европейские породы мастифов произошли именно от огромных греческих собак.

Существуют предположения, что собака Александра Македонского по кличке Перитас, в честь которой был назван город, принадлежала именно к породе молосских собак.

Запрещенная собака

Аргентинские полярные собаки Фото: Animal Wised

Аргентинские полярные собаки были выведены для жизни в суровых условиях Антарктиды. Их вывела аргентинская армия в 1950-х годах для помощи в изучении континента.

Порода была выведена из сибирских хаски и маньчжурских шпицев, собаки были созданы для того, чтобы преодолевать большие расстояния и переносить тяжести.

Но после запрета на использование собак в Антарктиде порода полностью вымерла.

Такой протокол был принят из-за опасений, что собаки могут заразить тюленей такими болезнями как собачья чума, или же будут нападать на диких животных.

Охотничья собака на быков и медведей

Собака породы алаунт Фото: Wikimedia Commons

В Средние века охота была излюбленным видом досуга знатных сословий, а лучшими охотничьими собаками считались алаунты.

Это были крупные собаки, больше похожие на борзую, но с грубой головой и короткой мордой.

Алаунты были способны завалить медведя и использовались для натравливания на быка.

В книге XV века Эдуарда герцога Йоркского алаунты описываются как "лучше сформированные и более сильные для нанесения вреда, чем любой другой зверь".