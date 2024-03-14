Тестирование ДНК показало гены маламута и шарпея в образце человека: как это произошло

Эксперты идентифицировали человеческий образец как собаку, а образцы животных дважды приписывали людям — в результате компания оказалась в центре скандала.

Компания DNA My Dog занимается генетическим тестированием домашних питомцев, однако теперь их компетентность поставили под сомнение. Дело в том, что эксперты компании получили человеческий образец ДНК, но идентифицировали его как маламута, шарпея и лабрадора. В то же время образцы животных дважды были идентифицированы как человеческие, пишет The Guardian.

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В результате у исследовательских групп появились сомнения относительно точности тестов на породы собак. В ходе эксперимента исследовательская группа получила результаты тестирования собак от компании DNA My Dog — в этом эксперименте использовался образец мазка с щеки человека. Результаты анализа показались весьма любопытными:

40% аляскинский маламут;

35% шарпей;

25% лабрадор.

В ходе этого эксперимента образец также был направлен в другие компании, занимающиеся генетическим тестированием домашних животных, в Мельбурне (Австралия) и Флориде (США). Результаты этих тестов показали, что образец "не смог предоставить данные, необходимые для проведения анализа идентификации породы". Образец также был направлен в компанию в Вашингтоне (США) — результаты этого теста показали, что образец "не содержал достаточного количества ДНК для получения достоверного результата".

Позже компания DNA My Dog получила другой образец щеки Мишель Лейнингер, владелицы домашнего животного из Нью-Гэмпшира, результаты оказались не менее удивительными: 40% бордер-колли, 32% кане-корсо и 28% бульдог. В то же время сотрудники компании заявили, что исследовали два образца Лейнингера, но собачья ДНК была обнаружена лишь в одном из них.

Статистика свидетельствует о том, что мировой рынок тестов ДНК для собак в 2022 году оценивался в 235 миллионов долларов. Однако по прогнозам экспертов уже к 2030 году он вырастет до 723 миллионов долларов. Но теперь ошибочные результаты тестов ставят под сомнение точность тестов ДНК.

По словам ветеринара Гарвардской медицинской школы и специалиста по биоэтике Лизы Мозес, ошибочные результаты тестов являются "тревожным сигналом". Ученая также заинтересовалась тем, проводился ли какой-либо базовый тест для определения того, что перед экспертами в принципе находится ДНК собаки, а не кого-то другого.

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