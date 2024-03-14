Как появились углерод и кислород: получен рекордный снимок останков взорвавшейся звезды (фото)

Потрясающее изображение с разрешением 1,3 гигапикселя является самым большим из когда-либо созданных инструментом Dark Energy Camera.

С помощью инструмента Dark Energy Camera, установленным на 4-метровом телескопе имени Виктора Бланко в Межамериканской обсерватории Серро Тололо в Чили, астрономы сделали рекордный снимок остатка взорвавшейся 11 тысяч лет назад звезды. Это огромное облако из газа и пыли находится на расстоянии примерно 800 световых лет от нас, имеет диаметр 100 световых лет и называется Остаток сверхновой в Парусах, пишет Space.

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Изначально инструмент Dark Energy Camera был создан для изучения далеких галактик с целью измерения силы темной энергии, которая расширяет Вселенную. После завершения этих исследований инструмент начали использовать и для других наблюдений за космосом.

Самое большое изображение

Новый снимок Остатка сверхновой в Парусах является самым большим изображением, которое когда-либо было создано с помощью Dark Energy Camera и имеет разрешение 1,3 гиагапикселя. И это позволило астрономам увидеть больше деталей знаменитого объекта.

Остаток сверхновой в Парусах имеет очень важное значение для астрономов. Он дает отличное представление о том, как проходит поздняя стадия эволюции подобных туманностей, и о том, как вещество, выброшенное во время взрыва сверхновой, постепенно рассеивается в межзвездной среде.

Остаток сверхновой в Парусах имеет очень важное значение для астрономов. Он дает отличное представление о том, как проходит поздняя стадия эволюции подобных туманностей, и о том, как вещество, выброшенное во время взрыва сверхновой, постепенно рассеивается в межзвездной среде Фото: NOIRLab

Ударная волна от взрыва звезды, произошедшего 11 тысяч лет назад, который и создал остаток сверхновой, все еще распространяется в космосе, где она сталкивается с межзвездной средой и создает тонкие волокна, которые видны на снимке.

Во время взрыва в космос улетели такие химические элементы как кальций, углерод, медь, германий, криптон, магний, никель, кислород и кремний. Эти элементы были созданы как в ядре уже исчезнувшей звезды, так и в результате взрыва сверхновой.

Пульсар в Парусах

Но сама взорвавшаяся звезда не исчезла. После нее остался сверхплотный объект диаметром 10-12 км, то есть нейтронная звезда. В данном случае в Остатке сверхновой в Парусах скрывается разновидность нейтронной звезды под названием пульсар, который очень быстро вращается и выпускает потоки радиоизлучения. Этот объект совершает 11 оборотов вокруг своей оси в секунду и называется пульсар в Парусах.

Пульсар в Парусах является одним из самых близких к Земле пульсаров. Он создает туманность пульсарного ветра, расположенную внутри остатка сверхновой. Эта относительно маленькая туманность создана из заряженных частиц, которые улетают из пульсара и сталкиваются с веществом взорвавшейся звезды.

Но сама взорвавшаяся звезда не исчезла. После нее остался сверхплотный объект диаметром 10-12 км, то есть нейтронная звезда. В данном случае в Остатке сверхновой в Парусах скрывается разновидность нейтронной звезды под названием пульсар, который очень быстро вращается и выпускает потоки радиоизлучения. Этот объект совершает 11 оборотов вокруг своей оси в секунду и называется пульсар в Парусах Фото: NOIRLab

Корабль аргонавтов

Остаток сверхновой в Парусах находится в созвездии Паруса, отсюда и название, но история этого созвездия не менее интересна. Пару тысяч лет назад астрономы назвали данный участок космоса созвездие Корабль Арго в честь корабля аргонавтов, который искали Золотое руно в древнегреческой мифологии. Это созвездие было настолько огромным, что его в 1755 году разделил на три части французский астроном Никола Луи де Лакайль. В результате в этом участке космоса теперь существуют кроме созвездия Паруса еще и созвездия под названием Киль и Корма. Как видно из названий произошло разделение "корабля" на составляющие известные части.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили на Марсе новый вулкан, который скрывался у всех на виду в известном регионе планеты. Вулкан высотой 9 км таит в себе несколько загадок, которые еще предстоит раскрыть.

Также Фокус писал о новой теории, которая объясняет природу темной энергии тем, что она состоит из гипотетической формы материи. Эта материя не вписывается в стандартную модель физики.