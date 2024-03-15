Гадание на тающих ледяных щитах: ученые предсказали, какой будет погода в Европе этим летом

Исследователи считают, что таяние ледникового щита Гренландии может помочь предсказать летнюю погоду в Европе.

Не секрет, что долгосрочные прогнозы погоды невероятно сложны, однако по мнению ученого, скорость таяния ледникового покрова Гренландии может предсказать, какой будет погода этим летом в Европе. Исследователь отмечает, что цепочка событий чрезвычайно сложна, и на нее могут повлиять разные факторы, однако существует метод, позволяющий деть прогнозы, пишет The Guardian.

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По словам ведущего автора исследования, доктора Марилены Олтманнс из Национального океанографического центра Великобритании, местоположение, масштабы и сила недавних явлений в пресной воде позволяют предположить, что в этом году над южной Европой лето будет необычно теплым и засушливым.

Дело в том, что теплые условия в Гренландии обеспечивают больший приток талой ледниковой воды в Атлантику. В то же время пресная талая вода легче морской, а потому находится на поверхности океана и уменьшает теплообмен между воздухом и морем. Это приводит к усилению ветров в районе талой воды, а зимой ветры вызывают сдвиг Североатлантического течения на север, являясь продолжением Гольфстрима.

Ученые прогнозируют, что этим летом ветры будут следовать направлению течения и перенаправятся на север. В результате все эти факторы помогут сформировать условия крупномасштабной атмосферной циркуляции, а значит принесут более теплую и сухую погоду в Европе.

Таким образом Олтманс с командой уверены, что местоположение, масштабы сила пресноводных явлений могут быть использованы для оценки последующего характера теплой и сухой погоды в Европе.

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