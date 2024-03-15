"Кровь в жилах" Земли движется не так, как раньше: естественный сток рек по всему миру нарушен

Новое исследование показывает ранее неизвестное последствие изменения климата — нагрев планеты напрямую влияет на сезонный речной сток.

Климатическому кризису планеты посвящены последние несколько десятилетий исследований ученых: в результате нам известно, что он уже здесь, в основном изменения климата Земли вызваны человеческой деятельностью, а в будущем нас ждут еще более экстремальные волны жары, засухи и лесных пожаров. В новом исследовании ученые обнаружили еще одно не очевидное последствие изменение климата — оно меняет сезонный речной сток, пишет SciTechDaily.

Результаты работы команды из Университета Лидса и Южного университета науки и технологий в Китае показывают, что эти изменения в речных стоках коснулись крайних северных регионов Америки, России и США. Ученые опасаются, что эта ситуация может создать риски для водной безопасности и природных экосистем.

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В ходе исследования ученые проанализировали исторические данные, собранные с более 10 000 гидропостов по всему миру в период с 1965 по 2014 годы. Результаты показывают, что 21% из них показали значительные изменения в сезонном повышении и понижении уровня воды. Ученые использовали реконструкции на основе данных и современное моделирование — им удалось показать, что в данный момент стоки рек менее склонны меняться в зависимости от сезона в широтах выше 50° с.ш., чем раньше. Авторы исследования также уверенны, что это напрямую связано с изменениями климата.

Отметим, что в этой работе ученым впервые удалось исключить из анализа прямое вмешательство человека, такое как управление водохранилищами или забор воды. Фактически они сосредоточились лишь на изучении сезонности речного стока.

По словам ведущего автора Хун Ван, доктора философии из Университета Лидса и Южного университета науки и технологий в Китае, результаты их работы показывают, что повышение температуры воздуха фундаментально меняет естественные закономерности речного стока.

Результаты также свидетельствуют о том, что повышение глобальной температуры на планете ослабляют сезонности речного стока. Простыми словами, чем больше будет нагреваться планета, тем более устойчиво и значительно будет уменьшаться сезонность речного стока по всей планете.

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