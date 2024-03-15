Головная боль останется в прошлом: 6 природных средств для борьбы с мигренью

Мигрень поражает огромное количество людей по всему миру, часто становясь причиной серьезных симптомов и осложнений. Однако природа уже предоставила нам простые и эффективные методы борьбы с ней, считают врачи.

Мигрень — серьезная проблема для многих людей во всем мире, она поражает более 10% из нас, особенно в расцвете сил в возрасте от 20 до 50 лет. Американская медицинская ассоциация отмечает, что эта пульсирующая головная боль достаточно серьезна, чтобы стать основной причиной инвалидности среди женщин в возрасте от 15 до 49 лет. Врачи рисуют картину мигрени как нечто большее, чем просто головная боль — она может поражать обе стороны головы, переднюю или заднюю, и не приходить одна, а приводить с собой таких друзей, как тошнота, рвота и ненависть к яркому свету и громким звукам, пишет Make It.

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Что стоит за изнурительными мигренями, поражающими огромное количество людей ежедневно? Это сочетание генов и образа жизни — диета, стресс, даже изменения погоды влияют на ее развитие, говорит доктор Фред Коэн, изучающий мигрень в Медицинской школе Икан при Маунт-Синай. Он делится некоторыми природными средствами, позволяющими держать мигрени на расстоянии, например, добавками магния, которые помогают расслабить кровеносные сосуды и управлять нервными рецепторами, или витамином B2 и CoQ10, способствующими выработке энергии и борьбе с воспалениями.

Среди всех возможных способов борьбы с недугом он выделяет следующие средства и перечисляет их дозировку:

Магниевые добавки. Согласно исследованиям, они помогают расслабить кровеносные сосуды и управлять нервными рецепторами; рекомендуемая доза — от 200 до 600 мг в день, причем глицинат магния более щадящий для желудка.

Согласно исследованиям, они помогают расслабить кровеносные сосуды и управлять нервными рецепторами; рекомендуемая доза — от 200 до 600 мг в день, причем глицинат магния более щадящий для желудка. Рибофлавин (витамин B2). Данный витамин помогает в производстве энергии в клетках; рекомендуется принимать от 200 до 400 мг в день.

Данный витамин помогает в производстве энергии в клетках; рекомендуется принимать от 200 до 400 мг в день. Коэнзим Q10 (CoQ10). Антиоксидант, поддерживающий выработку энергии; эффективен в дозе от 100 до 300 мг в день.

Антиоксидант, поддерживающий выработку энергии; эффективен в дозе от 100 до 300 мг в день. Белокопытник. Трава, которая может уменьшить спазмы и отеки; типичная доза — 75 мг в день.

Трава, которая может уменьшить спазмы и отеки; типичная доза — 75 мг в день. Пижма девичья. Это растение действует как натуральный аспирин, препятствуя сцеплению тромбоцитов; 50-100 мг в день могут предотвратить или уменьшить головную боль.

Это растение действует как натуральный аспирин, препятствуя сцеплению тромбоцитов; 50-100 мг в день могут предотвратить или уменьшить головную боль. Омега-3 жирные кислоты. Они оказывают противовоспалительное действие, которое может уменьшить воспаление, связанное с мигренью; эффективны при включении в рацион или приеме в виде добавок.

Эти простые природные средства могут стать тем самым облегчением, которое ищут многие, говорит Коэн. Их применение демонстрирует силу сочетания современной науки и природных ресурсов для борьбы с болью и расстройствами, которые мигрень приносит в жизнь многих людей.

Ранее Фокус писал о том, почему прикосновение к больной части тела улучшает самочувствие. Исследователи изучают нейроны, необходимые для облегчения боли при прикосновении. Считается, что реагирующие на боль клетки в мозге успокаиваются, когда эти нейроны получают сенсорную стимуляцию.

Также Фокус писал об эпидемии хронической боли в спине к 2050 году, когда людей, страдающих недугом, станет более 800 миллионов. От детей до пожилых людей — по всему миру распространяется "тихая буря", поражающая больше всего тех, кто меньше всего этого ожидает.