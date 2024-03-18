Слишком ровные линии замечены на полюсах Титана: что это может быть

Исследователи пытаются выяснить, чем на самом деле является геологическая особенность спутника Сатурна.

На спутнике Сатурна Титане могут находиться сотни странных гребней, которые называются ярданги. Такая геологическая особенность может пролить свет на то, как поверхность ледяного спутника различается от региона к региону, пишет New Scientist.

По словам ученых, ярдангами могут быть усеяны полярные регионы Титана. Ярдангами называются длинные, идеально прямые хребты. Такая поверхность формируется, когда эрозия разрушает полосы мягкой почвы. Поэтому такие особенности могут помочь понять сложную геологию Титана.

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Дело в том, что в верхних широтах Титана обнаружены сотни странных линий, которые планетологи назвали яркими линейными особенностями. Эксперты полагают, что либо это песчаные дюны, которые уже наблюдались на экваторе Титана, либо ярданги. Оба природных явления представляют длинные прямые системы гребней и впадин, поэтому их достаточно трудно отличить друг от друга.

"С орбиты достаточно сложно определить, на что мы смотрим – мы просто видим длинные прямые линии", — говорит Яни Радебо из Университета Бригама Янга.

Радебо и ее команда с помощью компьютерной модели сравнили более 200 из особенностей Титана с дюнами и ярдангами на Земле.

На нашей планете ярданги, как правило, более прямые, чем дюны, а на радиолокационных снимках они кажутся ярче. На Титане все обнаруженные объекты были более прямыми, а также выглядели на снимках ярче, что приводит ученых к идее о ярдангах.

Тот факт, что в нижних широтах Титана преобладают дюны, а в верхних – ярданги, может помочь исследователям узнать об условиях в разных регионах на луне.

"Возможно, на Титане в высоких широтах нет песка, или же там присутствует материал, который легче подвергается эрозии", — подчеркивает Радебо.

Космический корабль NASA Dragonfly, запуск которого к Титану запланирован на 2028 год, должен предоставить массу новой информации, которая поможет нам разобраться в этом.

Напомним, секрет "волшебных островов" на спутнике Сатурна Титане раскрыт. Новое исследование объясняет сразу две загадки самого большого спутника Сатурна.