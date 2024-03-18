В недрах Земли прячется свой песчаный червь из "Дюны": пожирает все, что встречается на пути (фото)

Исследователи уверяют, что под поверхностью нашей планеты скрывается свой Шаи-Хулуд, и он еще более странный, чем песчаный червь из известного фильма.

Амфисбении — странные существа, подобные червям с позвонками, чешуей, большим центральным зубом, а порой и крохотными предплечьями. Эти рептилии скрываются под поверхностью планеты, роют туннели и охотятся почти на все, что встречается на их пути. По сути, они мало чем отличаются от Шаи-Хулуди из "Дюны" и являются его миниатюрной версией, но еще более причудливой, пишет SciTechDaily.

Эти удивительные рептилии встречаются в большей части мира, однако ученым мало известно о том, как они ведут себя в дикой природе, поскольку их не получится наблюдать в естественной среде обитания — под слоем песка и почвы. К счастье, некоторые исследования все же пролили свет на этих животных и их удивительную анатомию.

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Команда из Техасского университета в Школе геологических наук Джексона в Остине использовала микро-КТ-сканер и провела сравнительный анализ 15 особей из Южной Африки. В результате ученым удалось подробно описать каждую черепную анатомическую особенность вида Zygaspis Quadrifrons.

Zygaspis Quadrifrons сфотографирован в дикой природе в Коанаке, Ботсвана Фото: Johan Marais

С помощью компьютерной томографии ученым удалось визуализировать отдельные кости как большие модели, напечатанные на 3D-принтере. Таким образом они смогли рассмотреть почти все кости черепа. По словам ведущего автора исследования Кристофера Дж. Белла, череп этой рептилии настолько крохотный, что на ноготь мизинца можно поместить сразу три образца. Однако новейшие технологии позволяют рассмотреть их черепные структуры с невероятной детализацией.

Это исследование началось еще 15 лет назад, когда соавтор исследования профессор палеобиологии в Государственном университете Сэма Хьюстона Патрик Дж. Льюис, возглавил команду по отлову и изучению животных в Ботсване. Именно тогда ученые обнаружили первые образцы и были удивлены, насколько сильным является этот крохотный вид.

На этом КТ-сканировании выделены отдельные участки черепа экземпляра Zygaspis Quadrifron Фото: Sam Houston State University

На некоторых наиболее ярких изображениях, полученных с помощью компьютерной томографии, видны швы внутри черепа: глубокие, тонкие волны, которые "цепляются" друг за друга. На изображениях также в мельчайших деталях изображен странный единственный центральный зуб амфисбен, который сцепляется с двумя нижними зубами. По словам Белла, этот вид также обладает мощными челюстными мышцами, что увеличивает силу укуса: фактически они способны не просто кусать, но и вырывать куски плоти из своей добычи.

Кроме того, ученые смогли подтвердить половой диморфизм у Zygaspis Quadrifrons: самки этого вида крупнее самцов. Авторы исследования также отмечают, у них все еще слишком мало информации об этом виде, однако изучение анатомии этого причудливого вида может пролить свет на их скрытую жизнь.

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