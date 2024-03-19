Очень мило. Матери червягов, как и люди, кормят младенцев молоком, когда они голодны (видео)

Исследователи впервые записали на видео чрезвычайно милое поведение матерей червеобразных амфибий, которые выделяют молоко, чтобы накормить своих детенышей.

Крохотные червеобразные амфибии рождаются розовыми и чрезвычайно голодными. Чтобы получить еду, они извиваются и "мяукают" пронзительными щелчками, двигаясь к спине матери. Там детеныши сбиваются в извивающиеся клубки, а затем требовательно ждут молоко, которое она производит в ответ на плач детенышей, пишет Science Alert.

По мнению зоологов, в ответ на физическую и голосовую стимуляцию своего потомства мать поднимает хвост и выделяет белую вязкую жидкость из клоакального отверстия. По сути, эта жидкость представляет собой "материнское молоко", которое молодые земноводные поглощают, чтобы насытиться.

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По словам зоолога Института Бутантана Педро Майо-Фонтана, во время исследования они с коллегами смогли записать видео, на котором видно, как мать кормит детенышей молоком. На видео слышно, как детеныши издают резкие щелкающие звуки, которые, по мнению ученых, звучат как попрошайничество.

Кольчатые червяги (Siphonops annulatus) являются дальними родственниками лягушек и тритонов. Они относятся к отряду ядовитых, безногих, почти полностью слепых земноводных, обитающих в тропических почвах, где питаются другими особями, живущими под землей. Известно, что взрослые червяги способны достигать в длину около 45 сантиметров и чрезвычайно похожи на свою излюбленную добычу — червей.

Ученые отмечают, что необычные анатомические особенности червягов были сформированы благодаря их подземному образу жизни. В новом исследовании Майо-Фонтана с коллегами удалось запечатлеть процесс кормления на видео, после того, как несколько самок червей были собраны ими в атлантических лесах Бразилии. При ближайшем рассмотрении исследователи обнаружили в стенках яйцевода червягой матери специализированные железы, которые производят молоко, богатое жирами и углеводами, подобное нашему.

Результаты содержимого желудков детенышей подтвердили, что они действительно питаются материнским молоком, а за первую неделю жизни набирают до 130% своей первоначальной массы тела. Предполагается, что, как и у людей, материнское молоко, вероятно вносит вклад в микробиом и иммунную систему червяг.

Мать и младенцы червяги Фото: Carlos Jared

Ученые наблюдали за червягами 242 часа: большую часть этого времени матери неподвижно лежали, свернувшись калачиком. Каждые несколько дней матери также жертвовали кожей со своей спины, чтобы разнообразить жидкую диету детенышей. В результате за 2 месяца родительской опеки самки теряют около 30% собственной массы тела.

По словам зоолога Штутгартского государственного музея естественной истории Александра Кулфера, ранее считалось, что материнское молоко могут производить лишь млекопитающие. Однако в последнее время ученые находят все больше доказательств, что такое поведение вовсе не уникально для млекопитающих.

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