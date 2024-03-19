"Выпускать пар", чтобы успокоиться – бессмысленное занятие

Ученые говорят, что такой метод не снижает наш гнев, а скорее наоборот.

Исследователи выяснили, что деятельность, которая позволяет "выпустить пар", когда вы злитесь, например, пробежка или избиение боксерской груши, не помогает уменьшить гнев. Авторы новой работы считают, что более эффективными будут занятия, которые уменьшают физическое возбуждение, пишет New Atlas.

Всего существует два способа, которые помогают справиться с гневом: деятельность, увеличивающая физическое возбуждение (так называемое "выпускание пара"), а также деятельность, снижающая возбуждение.

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Исследователи из Университета штата Огайо (OSU) проанализировали 154 исследования с участием 10 189 человек, чтобы определить наиболее эффективный способ уменьшить гнев.

"Мы считаем, что очень важно развеять миф о том, что если вы злитесь, то вам следует выпустить пар. Такой метод может показаться хорошей идеей, но нет ни одного научного доказательства в поддержку теории катарсиса", — говорит соруководитель и соавтор исследования Брэд Бушман.

В психоаналитической теории "катарсис" — это высвобождение сдерживаемых эмоций, таких как гнев, разочарование или печаль, посредством словесных и физических выражений. Оно происходит от греческого слова, означающего "очищение" и было известно еще со времен Аристотеля.

Ученых на исследование вдохновили популярные "комнаты гнева", где люди могут выбросить эмоции, разбивая стекла, тарелки и электронику.

"В своем исследовании мы хотели не только опровергнуть теорию выражения гнева как способа с ним справиться. Мы хотели показать, что снижение возбуждения и его физиологический аспект намного полезнее", — говорит другой автор исследования Софи Кьервик.

Исследователи проанализировали эффективность действий, повышающих возбуждение и снижающих его. Во вторую группу вошли медитация, йога, разные дыхательные практики. В результате ученые обнаружили, что снижение возбуждения эффективнее справлялось с агрессией как в лабораторных условиях, так и в жизни.

Также выяснилось, что бег трусцой чаще всего усиливал гнев, тогда как занятие физкультурой или игра с мячом имели противоположный эффект. Исследователи полагают, что это происходило потому, что последнее занятие включало в себя элемент игры, который противостоит негативным эмоциям.

"Некоторые физические нагрузки, повышающие возбуждение, могут быть полезны для вашего сердца, но они определенно не лучший способ уменьшить гнев", — подытожили авторы исследования.

Напомним, ученые выяснили, что злость может помогать в достижении трудных целей. Хотя гнев зачастую считается отрицательной эмоцией, с которой принято работать для ее искоренения, последнее исследование выявило, что иногда злость может играть нам на руку и помогать в определенных ситуациях.