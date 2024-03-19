Неприкасаемые запасы Земли. Названы нефтяные источники, которые нам не следует трогать (фото)

В новом исследовании ученые составили атлас месторождений ценных ресурсов от которых нам следует отказаться, чтобы остановить закипание планеты.

Человечество больше не пугают климатическим кризисом, ученые прямо заявляют — он уже здесь: 2023 год официально стал самым жарким за всю историю наблюдений и в 2024 ситуация, вероятно не улучшится. Предполагается, что нас ждут еще более интенсивные волны жары, засухи и лесных пожаров, пишет SciTechDaily.

И все же исследователи не покидают надежду на то, что нам удастся сдержать закипание планеты. Правда для этого, как показывает новое исследования ученых из Университета Барселоны, нам придется отказаться от эксплуатации большей части существующих энергетических ресурсов угля, газа и нефти в регионах по всему миру. Предполагается, что такой шаг позволит достичь условий Парижского соглашения по изменению климата — сдержать повышение глобальной средней температуры на уровне до 1,5°C.

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Ранее ученые спорили о том, возможно ли это в целом, однако новое исследование показывает, что цель вполне реальна. В новой работе команда представила "атлас негорючей нефти в мире" — карту мира, разработанную с учетом экологических и социальных критериев. На этом атласе указаны нефтяные ресурсы, которые человечеству не стоит разрабатывать, чтобы сдержать глобальное закипание Земли.

Атлас был создан под руководством профессора Марти Орта-Мартинеса с факультета биологии Института исследования биоразнообразия. Команда считает, что для достижения целей Парижского соглашения людям необходимо избегать эксплуатации нефтяных ресурсов в наиболее социально-экологически чувствительных районах планеты. Речь идет об:

природные охраняемые территории;

территории высокого богатства эндемичных видов;

городские территории;

территории коренных народов.

А то же время по словам Орта-Мартинеса, одного лишь отказа от эксплуатации месторождений, увы, окажется недостаточно для сдерживания климатического кризиса. Команда уверяет, что их "Атлас негорючей нефти" фактически является новой дорожной картой, дополняющей требования международной климатической политики. Основная проблема заключается в том, что в мире до сих пор существует огромный спрос на ископаемое топливо, что лишь усиливает социально-экологические гарантии при эксплуатации энергетических ресурсов.

В исследовании представлен атлас негорючей нефти в мире, разработанный на основе экологических и социальных критериев с целью снижения выбросов CO₂ в атмосферу, борьбы с последствиями изменения климата и соответствия этому международному договору Фото: Nature Communications

Орта-Мартинес отмечает, что их карта лишь указывает на нефтяные ресурсы, которые человечеству следовало бы оставить под землей. Результаты исследования также показали, что эксплуатация этих месторождений, по сути, является несовместимой с выполнением обязательств Парижского соглашения.

Авторы исследования пришли к выводу, что цель по сдерживанию глобального потепления планеты на 1,5°C требует полной остановки разведки новых месторождений ископаемого топлива, прекращения лицензирования его добычи и преждевременного закрытия 75% нефтяных месторождений.

Ранее Фокус писал о том, что чем ближе климатическая катастрофа, тем больше нефти мы выкачиваем.