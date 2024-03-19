С легким послевкусием мочи. Ученые предлагают новый ингредиент с экзотическим новым вкусом

Исследователи в очередной раз предлагают разнообразить свой рацион и добавить ему немного пикантную нотку с необычным вкусом.

В погоне снизить давление на планету и уменьшить количество парниковых выбросов ученые то и дело предлагают людям разнообразить свой рацион. Например, перейти на диету из сверчков или ввести в него питательное и богатое белком мясо питонов. В новом исследовании ученые пошли дальше и теперь предлагают попробовать не менее экзотический продукт — муравьев, пишет Daily Mail.

Обнаружение в тарелке муравья, как правило, является достаточной причиной, чтобы прервать обед. Однако не в этот раз. Теперь исследователи говорят, что горстка насекомых в действительности может стать секретным ингредиентом вашего обеда.

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Команда из государственного университета Сан-Диего обнаружила, что обычные черные муравьи имеют кислый или уксусный вкус. В то же время местные мексиканские муравьи чикатана могут добавить блюду орехового запаха жаренного.

Однако, по словам соавтора исследования Чанци Лю, любителям такой экзотики стоит быть осторожными и ответственно подойти к выбору вида муравьев. Дело в том, что некоторые муравьи действительно могут привнести в блюдо нотку пикантности и необычности, однако другие — оставят послевкусие мочи, а порой даже способны вызвать аллергию на моллюсков.

Исследователи обнаружили, что в действительности разные виды муравьев могут иметь разные и весьма интересные вкусовые характеристики. Например, в Мексике муравье часто жарят целиком, получая хрустящую закуску, либо измельчают и используют для придания вкуса другим продуктам.

По словам профессора Лю, именно практика использования муравьев в Мексике подтолкнула его к новому исследованию — до сих пор было проведено слишком мало научного анализа вкусовых характеристик разных видов.

Исследователи надеются, что понимание вкуса муравьев побудит людей использовать их в большем количестве блюд Фото: Changqi Liu

Во время своей работы ученые использовали метод газовой хроматографии-масс-спектрометрии, а также устройство ольфактометр для изучения летучих химических веществ, придающих муравьям их особенный аромат.

Результаты исследования показали, что обычные черные муравьи, подобные тем, что мы можем встретить в своем саду, имеют острый и резкий уксусный вкус. Это связано с высоким содержанием муравьиной кислоты, необходимой им для укусов.

В то же время мексиканские муравьи чикатана не выделяют муравьиную кислоту, а потому имеют ореховый, древесный и немного жирный вкус. Последний связан с присутствием альдегидов, а ореховые нотки — с пиразинами, теми же соединениями, что образуются во время приготовления хлеба.

Муравьи-ткачи обладают ореховым, сладким и немного карамельным ароматом. Однако есть и один минут, послевкусие, увы, может иметь привкус "сена и мочи". Это связано с высокими концентрациями аминов — другой формы аммиака.

Профессор Лю также считает, что даже это неприятное послевкусие не станет серьезным препятствием на пути к тому, чтобы муравьи стали популярной пищей на разных континентах. Если есть желательные ароматы, ученые могут исследовать способы содействия их образованию, а если есть нежелательные ароматы, они могут найти способы устранить или замаскировать эти запахи — таким образом проблема с неприятным послевкусием на самом деле может быть устранена.

Еще одним опасным моментом является то, что употребление некоторых видов муравьев может вызвать у людей аллергические реакции. В ходе своего исследования они обнаружили, что муравьи содержат высокий уровень белка под названием тропомиозин — одного из основных возбудителей аллергии на моллюсков и ракообразных.

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