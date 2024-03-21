Польское 200-летнее "Сердце сада" в третий раз стало самым красивым деревом Европы (фото)

Исследователи подвели итоги конкурса "Европейское дерево года 2024", титул третий раз подряд достался польскому дереву.

Конкурс "Европейское дерево года" прославляет связь человечества с природой и показывает самые красивые и уникальные деревья континента. Исследователи отмечают, что этот конкурс особенно важен сегодня, когда над миром нависла угроза климатического кризиса, способная разрушить "зеленые легкие" Земли, пишет BBC.

В этом году, титул достался польскому дереву, также известному как "Сердце сада". Отметим, монументальное дерево обыкновенного бука растет в старинном парке ботанического сада Вроцлавского университета. Более того, "Сердце сада" забирает награду европейского дерева года уже третий раз подряд.

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Однако "Сердце сада" далеко не единственное красивое и удивительное дерево на континенте. На втором месте конкурса расположился плакучий бук из Байе в Нормандии. Ширина его кроны составляет невероятные 40 метров, а потому местным властям пришлось позаботиться о структурной поддержке дерева, чтобы сохранить его в целости.

Плакучий бук из Байе в Нормандии Фото: Emmanuel Boitier

На третьем месте конкурса разместилась 1000-летнее оливковое дерево Лурас, растущее на Сардинии, Италия. Исследователи предполагают, что этот вид может жить до 3-4 тысяч лет, а само по себе дерево Лурас является одним из старейших образцов оливы на всем острове.

1000-летнее оливковое дерево Лурас, растущее на Сардини Фото: Valerio Atzori Corpo forestale Sardegna

Не менее удивительной кажется и обыкновенная камелия из Португалии — она стала сильным конкурентом, однако не заняла призовые места в конкурсе.

Обыкновенная камелия из Португалии Фото: José Couceiro da Costa

На десятом месте в списке победителей конкурса разместился сладкий каштан Рексхэма в Актон-парке, который был подан на конкурс от Великобритании. Ученые предполагают, что возраст этого гигантского возраста насчитывает почти 500лет. В прошлом дерево уже пережило множество штормов и сумело выжить, даже тогда, когда его "разграбили" на дрова в послевоенной Британии 1940-х годов.

Сладкий каштан Рексхэма в Актон-парке Фото: Hannah Farnell

Ранее Фокус писал о том, что древнее дерево возрастом 350 млн выглядит так, будто оно с другой планеты.