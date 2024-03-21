Звезды и галактики: какие самые далекие объекты в космосе можно увидеть без телескопа (фото)

Человек невооруженным глазом может увидеть на небе более 9 тысяч звезд, но это лишь крошечная часть Вселенной.

Хотя обычные глаза человека могут различить в ночном небе более 9000 ярких точек света, которые являются звездами, все же это лишь малая часть Вселенной. Она состоит из невообразимого количества звезд, галактик, туманностей, черных дыры и других объектов, которые можно увидеть в разных длинах волн света. Какие самые далекие звезды можно увидеть невооруженным глазом? Какие самые далекие объекты в космосе уже обнаружили астрономы и какой самый далекий сигнал мы можем найти из периода вскоре после Большого взрыва? Об этом пишет Space.

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Ближайшая к Земле звездная система, которая состоит из 3 звезд, называется Альфа Центавра. Она расположена на расстоянии 4,2 световых года от нас.

Звезда Проксима Центавра Фото: Wikipedia

В этой системе находится самая близкая к нам звезда – Проксима Центавра, но она имеет слишком маленькую яркость, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом без использования телескопа.

Самая далекая звезда, которую можно увидеть невооруженным глазом

Самой далекой от нас звездой, которую можно увидеть невооруженным глазом является V762 Кассиопеи, которая находится на расстоянии 16 тысяч световых лет от Земли. Хотя эта звезда примерно в 100 тысяч раз Солнце, она находится на пределе возможностей глаз человека для наблюдения за звездами без телескопа. И для этого нужны идеальные условия, то есть очень темное небо.

Самой далекой от нас звездой, которую можно увидеть невооруженным глазом является V762 Кассиопеи, которая находится на расстоянии 16 тысяч световых лет от Земли Фото: Wikipedia

Звезды, которые человек может увидеть невооруженным глазом намного больше и намного ярче Солнца. Все остальные звезды остаются недоступными нам без помощи телескопов. Считается, что люди могут увидеть без специального оборудования примерно 9 тысяч звезд и в то же время невидимыми для нас остаются миллиарды таких объектов в наблюдаемой Вселенной.

Самая далекая галактика, которую можно увидеть невооруженным глазом

Если V762 Кассиопеи является самой далекой звездой, которую мы можем увидеть невооруженным глазом, самой далекой видимой без телескопа галактикой является галактика Андромеды. В ней находится более 1 трлн звезд, и она является самой близкой к нам крупной галактикой. В ночном небе этот объект выглядит как размытое пятно света размером с кулак. Но нужно понимать, что видимый нам свет выпустила галактика примерно 2,5 млн лет назад. То есть свет путешествуя сквозь космос со скоростью света преодолел расстояние в 2,5 млн световых лет.

Галатика Андромеды Фото: BBC

Также невооруженным глазом иногда можно увидеть очень яркие космические взрывы, во время которых возникают вспышки света и выбросы энергии. Например, 16 лет назад на Земле в течение 30 секунд можно было увидеть свет от гамма-всплеска GRB 080319B, хотя этот взрыв произошел на расстоянии 7,5 млрд световых лет от нас. Это значит, что свет от этого события начал свое путешествие сквозь космос еще тогда, когда не было ни Солнца, ни Земли.

Но даже с помощью самых современных телескопов, которые находятся на Земле или в космосе, астрономам удалось увидеть всего примерно 3% всех звезд Млечного Пути и примерно 1% галактик в наблюдаемой Вселенной. Самые далекие галактики невозможно увидеть напрямую, ведь они очень маленькие и выпускают мало света. Но известно, что гравитация скоплений галактик способна увеличить мощность света самых далеких звезд и галактик. Иногда эта мощность увеличивается в 10 тысяч раз.

Самая далекая звезда во Вселенной

Поэтому астрономы используют скопления галактик в качестве гравитационной линзы, а сам метод такого наблюдения за космосом получил название гравитационное линзирование. Благодаря этому методу астрономы смогли обнаружить 2 года назад самую далекую известную нам звезду, получившую название Эарендел, как уже писал Фокус. Хотя она появилась, когда Вселенной было примерно 900 млн лет (возраст Вселенной составляет 13,8 млрд лет), из-за постоянного расширения космоса эта звезда сейчас находится на расстоянии более 28 млрд световых лет от Земли.

Самая далекая звезда - Эарендел Фото: NASA

Самая далекая галактика во Вселенной

Гравитационное линзирование, как уже писал Фокус, помогло астрономам обнаружить самую далекую галактику в известной Вселенной. Она получила название JADES-GS-z13-0 и возникла, когда Вселенной было примерно 400 млн лет. Но сейчас нас отделяет от этой галактики расстояние в 33,6 млрд световых лет.

Если не брать во внимание видимый свет, то более далекие вещи в космосе можно обнаружить с помощью других длин волн света. Например, в микроволновом диапазоне нас окружает реликтовое излучение, свет которого возник, когда Вселенной было 380 000 лет.

Но есть сигналы, которые можно получить из более далекого прошлого Вселенной. Экзотические процессы в самые ранние моменты Большого взрыва создали поток призрачных частиц, известных как нейтрино, которые пытаются поймать ученые. Еще более экзотические процессы, которые произошли в первую секунду Большого взрыва наполнили космос гравитационными волнами. Если их удастся обнаружить, то это будет самое далекое, что люди смогли увидеть во Вселенной.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили два древнейших строительных блока Млечного Пути.