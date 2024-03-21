Космические силы США опасаются, что Китай может нанести удар с Луны

Американский военный высказал опасения, что Китай не станет соблюдать договор о космосе.

Бригадный генерал Космических сил США, командующий Индо-Тихоокеанским подразделением Энтони Масталир обеспокоен тем, что Китай использует Луну для нанесения ударов, пишет Futurism.

По словам американского военного, Китай может не соблюдать 10-летний договор о космосе, который требует от всех стран мира использовать космос только во благо человечества.

"С военной точки зрения, меня интересует, существуют ли векторы нападения, которые мы не учли или которые нам необходимо рассмотреть", — говорит Масталир.

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Он озвучил две основные области, которые вызывают обеспокоенность у США. Первая находится за пределами геостационарной орбиты, где обычно работают спутники, а вторая – окололунное пространство. Учитывая количество спутников на орбите, которые выполняют совершенно разные задачи, вполне логично беспокоиться об их сохранности.

Поскольку Космические силы противостоят разного рода угрозам, им необходимо сосредоточиться на том, могут ли земные конфликты выйти за пределы планеты.

"Земные конфликты, как мы надеемся, мы сможем сдержать, но становится все более очевидным то, что они рано или поздно выйдут за пределы нашей планеты. В будущем все может измениться, сейчас меня больше беспокоят такие новые точки, как присутствие на Луне – это повлияет на потенциальные векторы атаки на более привычную околоземную орбиту", — говорит Масталир.

Он не одинок в свои опасениях по поводу амбиций Китая, которые растут с планами США вернуться на Луну в течение нескольких лет.

В свою очередь, Китай опровергает заявления США о том, что Луна может быть использована для военных целей. Так, представитель Минобороны Китая обвинил США в "использовании так называемых угроз со стороны других стран как предлог для расширения своей военной мощи".

Напомним, Китай планирует отправить в космос две новые гигантские ракеты многоразового использования в 2025 и 2026 годах в рамках подготовки к будущим пилотируемым полетам на Луну.