Избежать наступающей седины: ученые рассказали как отсрочить появление седых волос

Седые волосы застают миллионы людей врасплох, появляясь гораздо раньше чем этого можно ожидать. Хотя существует множество красок скрывающих их, ученые назвали простые способы отсрочить этот природный процесс.

Обнаружение первого седого волоса — не самый приятный момент для многих из нас, ведь это расценивается, как сигнал о приближении старости, которую мы не все готовы принять. Однако этого процесса можно избежать. Исследования показали, что, хотя генетика играет большую роль в определении того, когда мы начнем седеть, есть шаги, которые мы можем предпринять, чтобы потенциально отсрочить этот естественный процесс, пишет Daily Mail.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Борьба со стрессом, защита волос от ультрафиолетовых лучей и даже проверка на наличие различных заболеваний могут замедлить поседение. А тем, кто любит поужинать стейком или печенкой, ученые несут дополнительные хорошие новости: в красном мясе обнаружены питательные вещества, которые помогают сохранить цвет волос. А вот для веганов это может оказаться не очень приятной новостью: в их рационе не хватает этих питательных веществ, защищающих волосы, что может наоборот ускорить появление седых волос.

Седину часто неправильно интерпретируют. Речь идет не о том, что волосы попросту становятся белыми, а о потере пигмента, меланина, из-за снижения функции меланоцитов — клеток, отвечающих за цвет наших волос. В результате волосы кажутся серыми из-за отражающегося от них света. Несмотря на этот естественный переход, желание сохранить свой первоначальный цвет волос привело к буму в индустрии красок, и люди ежегодно тратят миллионы, чтобы скрыть свою седину. Однако стремление сохранить цвет волос выходит за рамки косметики: наличие или отсутствие у него седых волос может влиять даже на восприятие возраста и компетентности человека.

Выбор образа жизни играет важную роль в сохранении цвета волос. Отказ от курения и чрезмерного пребывания на солнце — ключевые факторы, поскольку и то, и другое может ускорить процесс поседения из-за окислительного стресса, повреждающего клетки, вырабатывающие меланин, говорят исследования. Кроме того, особенно для тех, кто придерживается веганского образа жизни, важно соблюдать диету, богатую витамином B12, который необходим для регенерации клеток. Еще одним важным фактором является снятие стресса: хронический стресс может разрушить наш организм, в том числе повлиять на цвет волос, поскольку он влияет на приоритетное распределение питательных веществ, отодвигая на второй план такие несущественные функции, как выработка меланина.

Седина — это не только генетика и неизбежное старение, но и то, как наши повседневные привычки и окружающая среда влияют на наше общее здоровье, в том числе и на состояние волос. Такие простые шаги, как соблюдение полноценного питания, борьба со стрессом, защита от неблагоприятных факторов окружающей среды и правильное употребление биологически активных добавок, могут способствовать укреплению здоровья наших волос. Кроме того, принятие седых волос — это прекрасное признание естественного старения и красоты, хотя даже осознание того, что мы можем повлиять на сроки их появления, дает нам серьезные психологические преимущества.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли способы избавления от седины. Новое исследование ученых изучало сложную тему реагирования наших волос на стресс, а также методы их восстановления после тяжелых жизненных ситуаций.

Также Фокус писал о том, что ИИ обнаружил вещества, потенциально препятствующие старению. Исследователи с помощью компьютерного метода, а именно модели машинного обучения, выявили три природных вещества, которые потенциально могут бороться с процессом старения.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.