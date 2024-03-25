Загадочные "круги смерти" в пустыне Намиб: любая жизнь, зародившаяся в них, умрет за 10-20 дней

Исследователи десятилетиями пытались разгадать тайну "зон смерти" в пустыне Намиб и, похоже, теперь они знают, почему все живое умирает в этих загадочных кругах.

Сказочные круги Намибии давно стали известными во всем мире — эти загадочные залысины встречаются повсюду на сухих лугах на краю пустыни Намиб. Формирование этих странных областей исследовалось учеными десятилетиями, а в последнее время и вовсе стало предметом многочисленных дискуссий. Теперь исследователи считают, что наконец-то смогли разгадать эту тайну, пишет SciTechDaily.

В новом исследовании команда из Геттингенского университета в Германии и Университета Бен-Гуриона в Израиле провела обширные полевые работы. В результате ученым удалось понять, почему любой листок, зародившийся в этом "волшебном круге", обречен на смерть.

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Результаты полевых работ показывают, что трава засыхает от нехватки воды внутри странный кругов Намибии. Верхний слой почвы высотой 10-12 сантиметров действует как своего рода "зона смерти", в которой ничто живое не способно продержаться долго. Ученые обнаружили, что новая трава в этих кругах фактически отмирает через 10-20 дней после дождя.

Отметим, что ранее ученые предполагали, что причиной "кругов смерти" в пустыне Намиб могут быть термиты. Однако новое исследование не обнаружило в почве никаких характерных повреждений. В ходе исследования ученые проанализировали 500 отдельных травянистых растений в четырех регионах Намиба: команда измерила длину корней и листьев, а также сделала их фото. Кроме того ученые провели несколько сотен измерений влажности почвы во время и после сезонов дождей 2023 2024 годов.

Результаты свидетельствуют о том, что верхний слой здешней почвы очень подвержен высыханию. Например, во время и после сезона дождей влажность почвы в этих местах в 3-4 раза ниже, чем в почве на глубине около 20 сантиметров. Также команда обнаружила, что в период роста травы после обильных осадков верхний слой почвы внутри "кругов смерти" значительно суше, чем снаружи. В этих условиях свежепроросшие травы не могут выжить: они засыхают, не имея возможности достичь более глубоких и влажных слоев почвы своими корнями, длина которых в среднем составляет 10 сантиметров.

В то же время многолетние кустарники и трава, растущие по краям "кругов смерти" получают доступ к почве на глубине 20-30 сантиметров и более. Эти комочки травы быстро зеленеют после дождя. По словам первого автора исследования, доктора Стефана Гетцина, измерения команды также показали, что физическая проводимость воды чрезвычайно высока в первые 20 дней после дождя, особенно в верхних слоях почвы, однако с глубиной она снижается. Таким образом многолетние растения фактически вытягивают воду из первых 10-20 сантиметров почвы, не оставляя новой траве и шанса на выживание.

Авторы исследования полагают, что круглую форму "кругов смерти", вероятно, формирует сама трава, создавая для себя максимальный запас почвенной воды. Гетцин отмечает, что подобную самоорганизацию на самом деле можно охарактеризовать как "роевой интеллект", развитый в результате нехватки ресурсов.

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