Климатический парадокс. Земля все больше "закипает", но почва становится лишь более влажной

Ученые опасались, что из-за нагревания планеты почва будет становиться все более сухой, однако этого не произошло.

Климатический кризис, нависший над планетой, беспокоит ученых. Прошлый 2023 год стал самым жарким в истории наблюдений и теперь ученые считают, что 2024 побьет этот температурный рекорд. Более того ученые полагают, что мир столкнется с более интенсивными волнами тепла, засухи и лесных пожаров, пишет SciTechDaily.

Уровень влажности почвы играет решающую роль в борьбе с климатическим кризисом, так как он способен влиять на скорость распространения лесных пожаров, скорость оползней и эффективность наших сельскохозяйственных систем.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В последние годы климатический кризис лишь усугубляется, температура растет, а потому ученые опасаются, что почвенные условия могут стать еще более сухими, что лишь усугубит ситуацию. Однако новое исследование ученых выглядит весьма обнадеживающим: результаты наблюдений в период с 2011 по 2020 годы показывают 57% увеличение влажности почвы на территории США в летние месяцы, даже в самые жаркие годы.

Простыми словами, ученые обнаружили, несмотря на то, что планета стала жарче, почва стала лишь более влажной. В новой работе ученые из Гарвардского университета обнаружили, что тенденция влажности почвы на самом деле объясняется осадками, а вовсе не температурой. Хотя неудивительно, что больше дождей означает более влажную почву, исследование бросает вызов давнему предположению, что повышение глобальной температуры приведет к более сухой почве.

По словам старшего автора исследования, профессора наук о Земле и планетах, а также профессора экологических и инженерных наук Питера Хайберса, в действительности атмосферные воды часто использовались в качестве показателя засухи. Однако в своей новой работе ученые сосредоточились на различиях между гидроклиматом почвы, температурой и гидроклиматом атмосферы.

Команда обнаружила, что высыхание от нагрева планеты в значительной степени может быть компенсировано внесением углекислого газа — это позволяет растениям более эффективно использовать запасы воды. Более того, ученые считают, что оба этих фактора, по сути, вторичны и могут компенсировать друг друга. Таким образом основным фактором, влияющим на влажность почвы, все еще остаются осадки.

Профессор Хайберс отмечает, что одной из проблем изучения влажности почвы является скудность данных, доступных ученым, и частое несоответствие спутниковых данных и полевых наблюдений. В своей работе команда сравнила наземные данные в период с 2011 по 2020 годы со спутниковыми данными и обнаружила аналогичное увеличение влажности почвы.

По словам соавтора исследования Лукаса Варгаса Цеппетелло, увы, ученым недоступны очень точные измерения долгосрочной влажности почвы, однако последствия высоких температур для урожайности сельскохозяйственных культур во многом связаны с доступностью воды. При этом растения, как правило, менее чувствительны к температуре, если имеют достаточно воды. Однако в слишком засушливых условиях у них также могут возникнуть большие проблемы.

И все же результаты исследования показывают, что снижение поверхностной влажности почвы вовсе не является определенной, в особенности учитывая неизвестность в тенденциях осадков по всему миру. Увы, из-за неопределенности в межгодовой изменчивости осадков и неопределенности в прогнозах долгосрочных осадков практически невозможно предсказать влажность почвы в ближайшие десятилетия.

Ранее Фокус писал о загадочных "кругах смерти" в пустыне Намиб: любая жизнь, зародившаяся в них, умрет за 10-20 дней.