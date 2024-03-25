Яд, проникающий в пищу и воду: упаковки продуктов стали источником опасности

Пластиковые емкости могут с легкостью загрязнять нашу пищу, воду и окружающую среду огромным количеством вредных веществ, выяснили ученые. Такие масштабные последствия способна породить всего лишь одна упаковка.

Пластмасса встречается повсюду, и то, что делает ее такой универсальной, а именно более 16 000 химических добавок, также делает ее источником опасности для нашего здоровья и окружающей среды. Среди всех этих добавок только малая часть регулируется. Эта ситуация привлекла внимание ученых к особой группе добавок, известной как эндокринно-разрушающие химические вещества (EDC), которые могут имитировать или блокировать гормоны в организме, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Недавние исследования обратили внимание мирового сообщества на EDC, поскольку они способны просачиваться в пищу прямо из упаковки, способствуя возникновению таких серьезных проблем со здоровьем, как преждевременные роды. А некоторые исследования вовсе выяснили, что около 2000 химических веществ могут проникнуть в воду всего из одной пластиковой емкости. Эти данные вызвали призывы к более строгому регулированию, тем более что EDC — это глобальная проблема, влияющая на все, от воздуха, которым мы дышим, до воды, которую мы пьем. Несмотря на растущую обеспокоенность, ответные меры принимаются медленно, а международная торговля лишь усложняет проблему.

Усилия по борьбе с EDC набирают обороты, и в настоящее время ведутся дискуссии вокруг глобального договора по пластмассам, направленного не только на защиту окружающей среды, но и здоровья населения. Идея состоит в том, чтобы составить реестр химических веществ, используемых в пластмассах, и определить, какие из них должны быть выведены из участия в производстве. Однако достижение согласия по таким мерам является сложной задачей, поскольку все еще продолжаются споры о том, как лучше бороться с загрязнением пластиком и его последствиями для здоровья.

Потенциальные преимущества регулирования EDC и других вредных химических веществ, содержащихся в пластике, очевидны. Это позволит снизить риски для здоровья, связанные с их воздействием, особенно для уязвимых групп населения. Предложение о заключении глобального договора — это обнадеживающий шаг к тому, чтобы сделать нашу окружающую среду более безопасной и здоровой для всех, говорящий о настоятельной необходимости контролировать применение химических веществ, с которыми мы сталкиваемся каждый день.

Ранее Фокус писал о том, что даже водопроводная вода безопаснее бутилированной. Споры о безопасности воды в той или иной форме не являются редкость в наше время. Однако недавно ученые обнаружили опасность в самом распространенном ее варианте.

Также Фокус писал о том, где оседает микропластик в нашем организме. Исследователи выяснили, места нашего организма где собирается весь этот пластиковый мусор.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.