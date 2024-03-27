Спасение для миллионов: разработан гель, предотвращающий отслоение сетчатки

Ученые смогли создать максимально эффективный и безопасный гель для глаз на основе водорослей, который может изменить текущую сложную ситуацию с растущими случаями отслоения сетчатки.

В Южной Корее существует суеверие, согласно которому употребление супа из морских водорослей перед экзаменом может привести к провалу, якобы из-за их склизкости удача или концентрация могут "ускользнуть". Хотя само это поверье не имеет научных обоснований, скользкость морских водорослей, приписываемая веществу под названием альгинат, послужила толчком для проведения ряда интересных научных исследований. Однако ученые изучают альгинат из морских водорослей не для кулинарных целей, а для медицинского прорыва, который может изменить способ лечения серьезного заболевания глаз, известного как отслоение сетчатки, пишет News Medical.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Отслоение сетчатки похоже на то, что происходит, когда обои отклеиваются от стены. Однако в данном случае, если это не исправить, это может привести к слепоте. Традиционно врачи заменяли естественный гель глаза, который помогает сетчатке оставаться на месте, искусственными наполнителями. Однако иногда эти наполнители могут создавать больше проблем, чем решать. Именно в этом и заключается исследование профессора Хен Джун Ча. Он и команда ученых разработали новый гель на основе водорослей, который может стать более безопасным и эффективным средством лечения.

Это вещество, полученное из водорослей, призвано имитировать естественный гель в наших глазах, известный как стекловидное тело. Исследователи создали гидрогель из альгината, который не только безопасен для организма, но и очень похож на естественный гель глаза как по прозрачности, так и по эластичности. Это означает, что он может помочь удержать сетчатку на месте без побочных эффектов, связанных с нынешними методами лечения. Испытания, проведенные на кроликах, глаза которых во многом схожи с человеческими, оказались многообещающими и показали, что этот гель может эффективно предотвратить повторное отслоение сетчатки.

В истоках этого исследования стоит не просто научное любопытство, а поиск ответа на растущую потребность. Поскольку случаи отслоения сетчатки растут, особенно среди молодых людей и людей с сильной близорукостью, поиск надежного лечения становится все более важным. Профессор Ча обратил внимание на тревожный рост отслоения сетчатки и подчеркнул стремление как можно быстрее доработать этот гидрогель для практического использования. Учитывая растущий рынок решений для глазной хирургии, это исследование может стать большим скачком вперед, предлагая более безопасный и эффективный вариант для тех, кто проходит витреоретинальные операции в будущем.

Ранее Фокус писал о том, как именно людям удалось развить свое зрение. Исследователи полагают, что своим уникальным зрением мы обязаны вовсе не поэтапной эволюции, а введению новой ДНК из бактерий.

Также Фокус писал о том, что дальтонизм научились лечить с помощью генной терапии. Ученые с помощью генной терапии впервые наделили небольшую группу дальтоников способностью воспринимать цвет, дав надежду на красочное будущее сотням тысяч людей.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.