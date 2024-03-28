Самый близкий взрыв звезды: создан наиболее полный портрет сверхновой за всю историю (фото)

Астрономы выяснили, что происходило со звездой до взрыва и во время смерти.

Когда умирают массивные звезды, то они взрываются сверхновой, в результате чего космос наполняется самыми тяжелыми химическими элементами. Но до сих остаются загадкой условия, которые приводят к взрыву звезду. Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nature впервые смогли создать наиболее полный портрет сверхновой за всю историю наблюдений за этими явлениями. Это сверхновая SN 2023ixf, которая является самой близкой сверхновой к Земле, хотя и возникла она на расстоянии 21 млн световых лет в галактике М101 или Вертушка, пишет Phys.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

За последние годы с учетом улучшения телескопов астрономы смогли обнаружить много сверхновых в далеких галактиках и получили о них больше информации. Но понять полностью природу сверхновой от ее начальной стадии до финала не удавалось. Астрономы зачатую наблюдают уже последствия космического взрыва, а затем пытаются понять, что же произошло до этого на основе изучения остатка сверхновой.

Составное изображение, показывающее местоположение сверхновой SN 2023ixf (самый голубой объект в прямоугольнике) Фото: phys.org

Но авторы исследования с помощью наземных и космических телескопов впервые смогли наблюдать за сверхновой SN 2023ixf, когда ее свет выходил из околозвездного вещества, в котором находилась взорвавшаяся звезда красный сверхгигант. По словам ученых, это открытие можно сравнить с тем, как полиция прибыла на место преступления в тот момент, когда оно еще продолжалось.

После наблюдения ученые изучили архивные данные за период до гибели звезды, когда она еще была красным сверхгигантом на последних стадиях жизни. Таким образом был создан наиболее полный портрет сверхновой за всю историю наблюдений, то есть это смесь информации о последних моментах жизни звезды и ее смерти.

Галактика Вертушка Фото: NASA

Ученые смогли составить карту двух внешних слоев взрывающейся звезды и предложили интересную гипотезу. Изучение околозвездного вещества, которое было выброшено во время взрыва, а также его плотности и массы до и после взрыва сверхновой, создают противоречия. Поэтому ученые считают, что недостающая масса оказалась в черной дыре, которая образовалась в результате смерти звезды, а это обычно очень сложно определить. По словам ученых, это исследование предоставляет уникальную возможность лучше понять механизмы, которые приводят к завершению жизни звезды и формированию чего-то нового.

Взрыв сверхновой. Иллюстрация Фото: Nature Noon

Но астрономы возможно никогда не узнают, что произойдет с материей, составлявшей бывший красный сверхгигант. Но более поздние стадии сверхновой продолжают существование, а значит новые наблюдения могут дать более глубокое понимание природы этих взрывных явлений.

Напоминаем, что астрономы смогли впервые выяснить, с какой скоростью нейтронные звезды выпускают струи вещества со своей поверхности после космического каннибализма. Это исследование приближает ученых к пониманию причину появления таких явлений у одних из самых плотных объектов во Вселенной, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что согласно новому исследованию, сверхновая нового типа стала причиной появления уникальной составляющей в найденном на Земле метеорите. Эта частица появилась еще до того, как возникла Солнечная система.