Песни стали злее и глупее: ученые проанализировали музыку за последние 40 лет

Исследователи говорят, что слушатели отдают предпочтение более простым и агрессивным текстам песен.

Исследование показало, что слова в песнях в таких стилях, как рэп, кантри, поп, R&B и рок, стали существенно проще, чаще повторяющимися и более злыми, пишет Independent.

Работа ученых показала, что в рэп-песнях рост гнева и негативных эмоций был самым высоким. Самый низкий рост агрессии наблюдался в песнях в стиле кантри.

По мнению одного из авторов исследования Евы Зангерле из Инсбрукского университета в Австрии, агрессия в песнях стала более распространенной, потому как музыка отражает общество, более глубокие изменения в культуре.

Зангерле вместе с коллегами проанализировали тексты 12 тыс. англоязычных песен, выпущенных в период с 1980 по 2020 годы. Также были проанализированы просмотры страниц этих песен на онлайн-платформах текстов песен.

Команда пришли к выводу, что в целом тексты песен стали более простыми и понятными.

"За последние 40 лет мы стали свидетелями перехода от покупок пластинок в магазинах к возможности выбирать из сотен миллионов песен на потоковых платформах. Это также повлияло на способ потребления музыки", — считает Зангерле.

Анализ также показал, что количество различных слов, которые используются в современных песнях, существенно уменьшилось, особенно среди рэп- и рок-песен.

Возможно, такая ситуация могла сложиться из-за изменения воспроизведения музыки, к примеру, с ростом спроса на музыку, которая бы играла в качестве фона.

Зангерле приводит в пример песню Брюса Спрингстина 1973 года Spirit In The Night, текст которой достаточно сложен, в это же время на обратной стороне списка стоит хит Майли Сайрус 2019 года Slide Away. В песне слова намного проще и чаще повторяются.

Со временем тексты песен также становятся более эмоциональными и личными. К примеру, в R&B, поп и кантри растет использование эмоционально негативных текстов. В рэп-песнях увеличивается количество как положительных, так и отрицательных эмоций.

При этом, ученые выяснили, что тексты старых рок-песен имеют большую популярность, чем новые. Но для стиля кантри все обстоит иначе. Это может указывать на то, что слушатели рока предпочитают тексты из старых песен, а слушатели кантри могут предпочитать тексты из новых песен.

"Это говорит о том, что для рэпа, рока и кантри тексты играют более выраженную роль, чем для других жанров, и что интерес слушателей к текстам выходит за рамки самого музыкального потребления", — подытожили ученые.

