Шаи-Хулуд увидел море. На пристани найден "песчаный червь" с полным ртом острых зубов (фото)

Чудовищное существо, похожее на песчаного червя из "Дюны", было найдено на пляже — его рот полон острых зубов.

После выхода на экраны второй части "Дюни", где авторы картины воочию показали песчаного червя, живущего в пустыне Арракиса, ученые то и дело показывают, что на Земле есть свои "песчаные черви Дюны" и они выглядят не менее устрашающе, пишет Daily Mail.

На этот раз "земной Шаи-Хулуд" был замечен на пляже возле пристани Эксмут в Девоне (Англия). Удивительную находку сделал местный 26-летний Уилл Майлз, который столкнулся с существом на пляже, прогуливаясь после работы. По словам мужчины, едва ли можно было пройти мимо: существо лежало в центральной части пляжа, недалеко от линии прилива.

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Майлз отмечает, что загадочное существо было похоже на "огромную пиявку с присоской, полной острых и направленных внутрь зубов". На самом деле, существо обнаруженные на пляже вовсе не было песчаным червем, прибывшим с выдуманной планеты, 26-летний Уилл попросту наткнулся на пляже на миногу.

Мужчина обнаружил "песчаного червя" на пляже Фото: PEN NEWS

Морская минога — вид, известный тем, что сосет кровь добычи, за что и получил свое прозвище "рыба-вампир". Ранее морские миноги были широко распространены в Великобритании, однако теперь они встречаются крайне редко. Причиной сокращения местной популяции стало низкое качество воды и искусственные барьеры в реках, где размножаются миноги.

Длина миноги достигала около 80 сантиметров Фото: PEN NEWS

По словам Майлза, в длину обнаруженная им рыба-вампир достигала около 80 сантиметров. Желая поделиться своим открытием, Уилл разместил фото существа в группе натуралистов в социальной сети. Несмотря на то, что большинство пользователей смогли определить в животном миногу, некоторые также предположили, что Майлзу удалось обнаружить нечто из научно-фантастических романов.

Любопытно, что некоторые пользователи даже предположили, что Фрэнк Герберт, вероятно вдохновлялся именно миногами, когда придумывал своего песчаного червя.

Рот миноги полон зубов Фото: PEN NEWS

По словам морского биолога Ярко Хаверманса, которому в прошлом году удалось впервые за 6 лет обнаружить морскую миногу на голландском острове Тексель. В результате ученому также удалось описать жизненные циклы миног. Данные свидетельствуют о том, что первые 5 лет своей жизни миноги проводят на морском дне, где фильтруют мусор. Далее они превращаются во взрослую особь, которая мигрирует в море, чтобы жить как вид рыбы-паразиты — миноги питаются более крупными рыбами и китами. Известно, что жертвам миног, как правило, не удается выжить. Затем миноги мигрируют обратно в реки для размножения.

Рот миноги полон зубов Фото: PEN NEWS

Ранее Фокус писал о том, что в недрах Земли прячется свой песчаный червь из "Дюны": пожирает все, что встречается на пути.