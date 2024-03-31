Ежегодно во время секса умирает множество людей: ученые назвали причину

Исследователи связывают внезапную сердечную смерть и сексуальную активность.

У секса существует множество физических и психологических преимуществ, среди которых снижение кровяного давления, улучшение иммунитета и сна, пишет ScienceAlert.

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Но есть и плохие новости, иногда, люди умирают во время секса или вскоре после него. К счастью, статистика смертей во время секса чрезвычайно низкая и составляет 0,6% всех случаев внезапной смерти.

Существует много причин, почему это происходит с людьми. В большинстве случаев это вызвано физической нагрузкой или лекарствами, отпускаемыми по рецепту (например, препаратами для лечения эректильной дисфункции), или запрещенными наркотиками, такими как кокаин, или и тем, и другим.

Ученые говорят, что риск внезапной сердечной смерти (ВСС) растет с возрастом. Согласно исследованию, проведенному в Германии, среди 32 000 внезапных смертей за 33-летний период 0,2% случаев произошли во время сексуальной активности.

Внезапная смерть настигала в основном мужчин, чей средний возраст составлял 59 лет. Чаще всего они умирали от сердечного приступа, а также инфаркта миокарда. Исследования внезапной сердечной смерти и сексуальной активности в США, Франции и Южной Корее показывают аналогичные результаты.

Но в Лондонском университете Святого Георгия выяснили, что внезапная смерть во время секса характерна не только для мужчин среднего возраста. Авторы исследования изучали внезапную сердечную смерть в 6847 случаях, произошедших в период с января 1994 года по август 2020 года.

Из них 17 (0,2%) произошли во время или в течение одного часа после сексуальной активности. Средний возраст смерти составил 38 лет, и 35% случаев пришлось на женщин, что выше, чем в предыдущих исследованиях.

Причинами этих смертей были не сердечные приступы, как это было у пожилых мужчин. В половине случаев причиной было внезапное нарушение сердечного ритма, которая называется синдромом внезапной аритмической смерти.

Второе место заняло расслоение аорты, на которую пришлось 12% летальных исходов.

Остальные случаи были связаны со структурными аномалиями, такими как кардиомиопатия (заболевание сердечной мышцы, из-за которого сердцу сложнее перекачивать кровь к остальным частям тела), или с редкой группой генетических состояний, известных как каналопатии.

Новое исследование предполагает, что внезапная сердечная смерть у людей в возрасте до 50 лет в основном вызвана синдромом внезапной аритмической смерти или кардиомиопатией.

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