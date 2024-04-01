Ученые создали вечную батарею, которая работает от кислорода в теле человека: что известно

Это батарея внутри тела, которую никогда не придется менять.

Разнообразные медицинские имплантаты, такие как кардиостимуляторы улучшили жизнь людей, но батареи в этих устройствах со временем разряжаются, и чтобы их заменить нужно хирургическое вмешательство. Но, что если бы существовал способ избежать этого для замены батареи? Ученые придумали возможный способ добиться этого, ведь они создали батарею, которая использует кислород в теле человека для постоянной зарядки. Результаты исследования были опубликованы в журнале Chem, пишет Futurism.

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Как показывают эксперименты на крысах, новая батарея абсолютно безопасна для животных и предполагается, что подобные батареи, питающие разные имплантаты, также хорошо будут работать в теле человека.

По словам ученых, кислород внутри тела может действовать как катод, электрод батареи, который облегчает поток электричества, и может постоянно воспроизводиться посредством метаболизма.

Ученые создали батарею с электродами из золота и натрия, которые безопасны для организма человека. Эти химические элементы взаимодействуют с кислородом в организме, производят электричество, а пластиковая оболочка служит барьером вокруг батареи.

Ученые поместили натрий-кислородные батареи прямо под кожу крыс, затем они выяснили, сколько электроэнергии производят эти батареи, и обнаружили, что они выдают напряжение от 1,3 до 1,4 вольта. В это же время ученые следили за жизненными показателями крыс, чтобы обнаружить признаки воспаления, но ничего не нашли.

По словам ученых, данной энергии недостаточно для питания современных медицинских имплантатов, но это доказывает, что кислород внутри тела может помочь зарядить биологически безопасную батарею.

Авторы исследования отмечают, что непрерывная подача кислорода в организм приводит к тому, что срок службы батарей может не ограничиваться сроком службы их материалов. Теперь ученые хотят создать новую версию таких батарей, которые будут мощнее, но при этом безопасными для внутренних частей тела.

Если получится провести успешные эксперименты на людях, то кардиостимуляторы и другие медицинские имплантаты могут работать вечно, по крайней мере до смерти их носителя, считают ученые.

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