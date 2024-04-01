Дьявольская комета-вулкан уже хорошо видна в ночном небе: скоро будет рядом с Землей (фото)

Криовулканическую комету с "рогами" в ближайшие дни можно наблюдать в ночном небе северного полушария нашей планеты.

Комету 12P/Понса-Брукса, которая известна еще как комета Дьявола, в первую неделю апреля можно увидеть в ночном небе в то время, когда она приближается к Солнцу, но возле Земли она окажется через 2 месяца. Совсем недавно у этой кометы обнаружили очень интересную скрытую особенность, а сейчас уникальный астрономический объект можно увидеть с помощью бинокля или телескопа, пишет Earth.

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Комета 12P/Понса-Брукса вращается вокруг Солнца с периодом в 71 год, диаметр ее ядра составляет 30 км, и она известна впечатляющими извержениями. Этот объект получил прозвище "комета Дьявола" из-за своего рогатого вида, если точнее необычного вида ее комы. Это оболочка из газа, окружающая ядро кометы, и она в прошлом году приобрела странную разделенную форму, когда произошло мощное извержение из ядра кометы.

Как и другие кометы, 12P/Понса-Брукса состоит из смеси льда, пыли и каменистого материала. По мере приближения к Солнцу комета меняется и лед внутри переходит из твердого состояния в газообразное. В результате происходит выброс с поверхности кометы газа и пыли, то создает ее кому и характерный хвост.

Как и другие кометы, 12P/Понса-Брукса состоит из смеси льда, пыли и каменистого материала. По мере приближения к Солнцу комета меняется и лед внутри переходит из твердого состояния в газообразное. В результате происходит выброс с поверхности кометы газа и пыли, то создает ее кому и характерный хвост Фото: Live Science

Комета 12P/Понса-Брукса относится к классу криовулканических комет, ведь из ее ядра извергается криомагма, что приводит к увеличению яркости объекта. Чем ближе комета к Солнцу, тем она становится ярче. В первую неделю апреля с помощью бинокля или телескопа можно наблюдать эту комету в ночном небе, когда он особенно хорошо видна.

Комета 12P/Понса-Брукса подлетит к самой близкой точке возле Солнца 24 апреля, а 2 июня она будет находится в самой близкой точке к Земле и считается, что ее можно будет увидеть даже без помощи специальных оптических средств.

По словам ученых, яркую зеленую комету, которая имеет такой цвет из-за особенного химического состава, можно увидеть над горизонтом на западе вскоре после захода Солнца. Но уровень ее видимости зависит от активности кометы.

Комета 12P/Понса-Брукса вращается вокруг Солнца с периодом в 71 года, диаметр ее ядра составляет 30 км, и она известна впечатляющими извержениями. Этот объект получил прозвище "комета Дьявола" из-за своего рогатого вида, если точнее необычного вида ее комы Фото: space.com

Данный астрономический объект назван в честь двух астрономов, которые открыли очень много разных комет. Жан-Луи Понс в 1812 году впервые обнаружил эту комету и появилось предположение, что ее орбитальный период составляет от 65 до 75 лет.

А в 1883 году Уильям Брукс подтвердил наблюдения Понса в том плане, что обнаруженный объект действительно является новой ранее неизвестной кометой. Тогда же выяснилось, что период вращения кометы вокруг Солнца составляет 71 год.

Помимо своего впечатляющего внешнего вида, кометы, подобные 12P/Понса-Брукса, представляют значительный научный интерес. Они являются остатками зарождения Солнечной системы и исследование этих комет дает ключ к пониманию ранних этапов ее существования.

Как уже писал Фокус, телескоп Хаббл обнаружил 500 голубых и красных звезд. Программа наблюдений ULLYSES является крупнейшей из когда-либо проводившихся телескопом Хаббл.

Также Фокус писал о том, что астрономы выяснили откуда берутся самые экстремальные звезды во Вселенной — голубые сверхгиганты. Эти звезды в 10 000 раз ярче Солнца и в 5 раз более горячие.