Последняя карта в рукаве: нечто на Земле может охладить планету или заставит ее закипеть

В новом исследовании, основанном на простых уравнениях, ученые смогли пролить свет на неопределенность в отношении того, как облака в будущем повлияют на климат планеты.

Облака оказывают два основных воздействия на глобальную температуру Земли: охлаждают планету, отражая солнечный свет, или согревают ее, выступая своеобразной изоляцией от радиации планеты. Однако ученым до сих пор чрезвычайно важно спрогнозировать какую роль облака сыграют в дальнейшем климатическом сценарии Земли, пишет PHYS.org.

В новом исследовании команда из Эксетерского университета и Динамической Метеорологической лаборатории в Париже создали модель, предсказывающую, как изменения площади поверхности кучево-дождевых облаков с наковальней (грозовых облаков, распространенных в тропиках) повлияют на климатическое будущее Земли и сценарий глобального потепления планеты.

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По словам ведущего автора исследования Бретта МакКима, их с командой модель основана на простых уравнениях и они уже смогли протестировать ее, подтвердив эффективность. Таким образом авторы исследования утверждают, что они фактически могут снизить неопределенность в прогнозах климата, которые есть сегодня.

Модель ученых показывает, что изменение площади "наковальни" оказывает меньшее влияние на глобальное потепление, чем считалось ранее. В то же время яркость облаков, зависящая от их толщины, все еще остается малоизученной. МакКим считает, что именно яркость облаков сегодня считается одним из крупнейших препятствий для прогнозирования будущего глобального потепления.

Изменение земного климата — чрезвычайно сложный процесс, однако ученые считают, что некоторые его аспекты все же можно упростить. Например, в этом исследовании команда упростила облака до основных характеристик: высокие или низкие, а также их размер и температура. В результате ученые смогли написать уравнения и создать модель, которую затем им удалось протестировать на наблюдаемых облаках.

По словам авторов исследования, им удалось более чем вдвое уменьшить неопределенность относительно влияния площади поверхности "наковальни" на глобальное потепление Земли. В дальнейшем ученые планируют продолжить исследование, чтобы понять, как яркость облаков может повлиять на потепление планеты. В результате, объединив данные этих двух исследований, команда надеется понять, какую роль в изменении климата сыграют облака в конечном итоге.

Ранее Фокус писал о том, что какие существуют типы облаков и как они образуются.