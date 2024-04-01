Сбой, приводящий к ожирению: ученые рассказали, как регулировать уровень лептина

Ожирение является серьезной проблемой, которая может перейти в разряд смертельных без своевременного вмешательства. Ученые указали на ключевой элемент его развития, которым можно управлять и обезопасить себя.

Лептин, который часто называют "гормоном сытости", играет важнейшую роль в регулировании аппетита и отложении жира. Он сигнализирует мозгу о том, что мы сыты, помогая контролировать вес. Он вырабатывается в основном жировыми клетками и, в меньшей степени, желудком. Его задача — контролировать количество съеденного и процесс отложения жира в организме. Лептин также играет роль в работе иммунитета, здоровье костей и репродуктивной функции, причем у женщин его уровень обычно выше, чем у мужчин, из-за различий в распределении жира в организме. Однако существует опасный сбой в организме, который может нарушить его работу, пишет WECB.

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Взаимосвязь между лептином и контролем веса очень сложна, особенно когда речь идет об ожирении. В идеале лептин сообщает мозгу о жировых запасах организма, снижая чувство голода после еды. Однако при ожирении эта система часто дает сбой из-за лептинорезистентности, подобной инсулинорезистентности при диабете. Это означает, что, несмотря на высокий уровень лептина, мозг не реагирует на его сигналы, что приводит к увеличению потребления пищи и снижению расхода энергии. Это создает коварный замкнутый цикл набора веса и лептинорезистентности.

Борьба с лептиновой резистентностью включает в себя не только прием добавок, но и повышение чувствительности организма к лептину за счет изменений образа жизни, говорят исследования проведенные сотрудницей кафедры физиологии и патологии, школы стоматологии Государственного университета Сан-Паулу, Бразилия, Гилмарой Гомеш де Ассис. Диета с высоким содержанием клетчатки, гидратации, постных белков и полезных жиров может повысить чувствительность к лептину. Медленный прием пищи тоже помогает, позволяя мозгу распознать его сигналы лучше. Кроме того, хороший сон и борьба со стрессом имеют решающее значение для поддержания сбалансированного уровня лептина, влияющего на чувство голода и аппетит.

Помимо контроля веса, роль лептина распространяется на развитие различных заболевания, включая болезни сердца, диабет второго типа и даже болезнь Альцгеймера. Высокий уровень лептина может повышать риск сердечных заболеваний и диабета у мужчин, а низкий уровень может быть связан с деменцией. Понимание и управление его уровнем с помощью сбалансированного образа жизни — диеты, физических упражнений, сна и контроля над стрессом, может укрепить наше здоровье в долгосрочной перспективе. Единого решения для эффективного снижения веса или постоянного поддержания здоровья не существует, но признание и реагирование на естественные сигналы нашего организма с помощью осознанного выбора — это шаг к лучшему беззаботному будущему.

Ранее Фокус писал о том, что наука опровергла полезность диеты по группе крови. Хотя идея приема пищи в зависимости от группы крови звучала свежо и интригующе, реальность оказалась не столь радужной, а ограничения диеты могут принести больше вреда, чем пользы.

Также Фокус писал о том, как ожирение необратимо изменяет работу мозга. Ожирение изменяет сенсоры мозга, отвечающие за удовлетворение от еды, вызывая, возможно, постоянное состояние "вечного голода", свидетельствует новое исследование.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.