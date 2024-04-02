Найден древнейший кусок коры Земли: из него выросла Финляндия

Исследователи говорят, что это произошло, когда поверхность нашей планеты была полностью покрыта водой.

В Финляндии были найдены речные кристаллы, в которых обнаружили часть кусочка земной коры из сердца древнего континента, пишет LiveScience.

По словам ученых, кристаллы минерала циркона образовались глубоко в земной коре. Они могут дать ключ к тому, как формировались древнейшие коренные породы Европы 3,75 млрд лет назад.

В ходе исследования команда изучила три геохимических индикатора: уран-свинец, лютеций-гафний и кислород. Это было необходимо для того, чтобы датировать найденные кристаллы и сопоставить их с другими.

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Анализ показал, что они имеют дело с частью земной коры, которая старше на 250 млн лет предполагаемого, и вероятно, она была частью Гренландии. Таким образом исследование проливает свет на то, как формировались и росли архейские кратоны – древнейшие части континентальной коры. Известно, что они сформировались в докембрийскую архейскую эпоху (от 4 до 2,5 миллиардов лет назад). Именно тогда на Земле впервые возникла жизнь.

"Понимание этого процесса, проливает свет на то, почему наша планета является единственной в Солнечной системе, где есть жизнь. Без фиксированных континентов и воды нас бы не было здесь. Континента влияют как на океанические течения, так и на климат, что имеет решающее значения для жизни на Земле", — говорит ведущий автор Андреас Петерссон, геохимик из Копенгагенского университета.

Доказательства существования ранней архейской коры обнаружили в регионах Пудасъярви и Суомуярви в Финляндии. Кристаллы из этих мест имеют такую же изотопную запись, что и породы североатлантического кратона Западной Гренландии. На основе этого ученые предполагают, что часть финской коры образовалась в Гренландии.

По мнению исследователей, кора оторвалась от Гренландии и отправилась в путешествие, занявшее сотни миллионов лет, прежде чем "пустить корни" в месте, где сейчас находится Финляндия.

Исследователи предполагают, что часть коры откололась, когда Земля была полностью покрыта водой.

"Земля в то время была водной планетой, как в фильме "Водный мир", но без кислорода", — говорит геолог из Копенгагенского университета Тод Уэйт.

Напомним, под Средиземным морем земная кора неожиданно встала вверх тормашками. Исследователи считают, именно это стало причиной возникновения многочисленных землетрясений.