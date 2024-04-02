Спасли от паралича: парализованный мужчина встал на ноги благодаря новому методу лечения

Повреждения спинного мозга являются тяжелой и неизлечимой травмой, которая зачастую приковывает людей к инвалидной коляске, однако новое изобретение ученых сумело изменить положение дел.

Спустя семь лет после того, как в результате несчастного случая на серфинге мужчину парализовало от шеи вниз, он добился невероятных успехов на пути к выздоровлению благодаря новому методу лечения стволовыми клетками, разработанному в клинике Майо. Применяя инновационный подход, врачи использовали стволовые клетки, взятые из жира желудка мужчины, увеличили их количество в лаборатории до 100 миллионов, а затем ввели их обратно, но уже в позвоночник. Это лечение позволило ему не только снова стоять и ходить, но и самостоятельно выполнять повседневные дела, чего он даже не представлял себе после несчастного случая, пишет ABC News.

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Исследование клиники Майо, в котором участвовали пострадавший мужчина — Крис Барр и еще девять человек, показало многообещающие результаты: у семи пациентов увеличилась мышечная сила и усилились органы чувств. Это клиническое испытание, проведенное под руководством доктора Мохамада Байдона, знаменует собой обнадеживающий прогресс в лечении травм спинного мозга, давая многим людям надежду на возврат движения в их жизнь. Несмотря на то, что трое пациентов не отреагировали на лечение, положительные результаты большинства из них показали явный потенциал нового метода.

Успех этого лечения является результатом исследования первой фазы, начатого еще в 2018 году и направленного на изучение эффективности и безопасности терапии стволовыми клетками при травмах спинного мозга. Тогда семь пациентов, принявших участие в исследовании, продемонстрировали прогресс по шкале нарушений Американской ассоциации спинальной травмы (American Spinal Injury Association Impairment Scale), которая используется для оценки уровня функционального восстановления организма после травм. Терапия стволовыми клетками может стать значительным шагом вперед в нейрохирургии и лечении травм спинного мозга, тем более что в настоящее время не существует одобренных FDA методов лечения подобных состояний, говорят авторы.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, как именно стволовые клетки способствуют восстановлению при травмах спинного мозга, но первые результаты, несомненно, обнадеживают, считают исследователи. Путь Барра от паралича к ходьбе иллюстрирует не только потенциал терапии, но и важность постоянных исследований и инноваций в области лечения серьезных травм.

Ранее Фокус писал о том, что новые стволовые клетки открыли путь к безопасной трансплантации сердца. В прошлом приживленные стволовые клетки вызывали опасные сердечные ритмы, что делало терапию стволовыми клетками рискованным предложением для пациентов с инфарктом миокарда и сердечной недостаточностью.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.