Обнаружена самая древняя песчаная скульптура животного, созданная предками человека (фото)

Ученые считают, что это самый старый пример того, как древние люди изображали других существ.

На южном побережье Южно-Африканской республики ученые находят очень много признаков жизни здесь древних людей примерно 35 000–400 000 лет назад в эпоху плейстоцена. Эти признаки представляют собой окаменелости, которые называются эолианиты. Авторы исследования, опубликованного в журнале Rock Art Research, обнаружили очень интересный камень в данном регионе, который был необычайно симметричным и по форме напоминал ската, только без хвоста, пишет Phys.

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Ученые, после тщательного исследования, предполагают, что этот камень представляет собой песчаную скульптуру голубого ската (Dasyatis chrysonata). И создание этой скульптуры могло начаться с начертания образа морского животного на песке.

Авторы исследования предполагают, что это самый древний пример изображения предками человека образа другого существа, ведь данная скульптура была создана примерно 130 тысяч лет назад. Это значит, что подобный вид искусства уже существовал в середине каменного века.

Ученые обнаружили очень интересный камень в данном регионе, который был необычайно симметричным и по форме напоминал ската, только без хвоста Фото: phys.org

Почти идеальные очертания и пропорции очевидны при сравнении этого камня с очертаниями синего ската. На обратной стороне камня видна дополнительная симметрия, а также нечто похожее на обрубок хвоста ската.

Авторы исследования предполагают, что скульптура размером почти 30 см изначально была четко очерчена с помощью трупа ската, прежде, чем художник перешел к полному изображению морского существа. На это указывает как размер скульптуры, так и почти идеальная ее форма, которая совпадает с формой ската. Множественные уровни симметрии встречаются не только в очертаниях камня, но и в узоре, выгравированном на его поверхности.

Ученые, после тщательного исследования, предполагают, что этот камень представляет собой песчаную скульптуру голубого ската (Dasyatis chrysonata) Фото: phys.org

На основе полученных данных, ученые пришли к выводу, что рисование на песке могло стать ступенькой между абстрактными изображениями и изображениями существ, созданными с нуля. Плоское животное, такое как скат, могло бы стать подходящей моделью для по сравнению с более трехмерными видами. Такой вид искусства мог впоследствии превратится в нечто более обширное, например, в появление наскальной живописи, считают ученые. Концепция того, что изначальное мировое искусство находится в песке, а песок, таким образом, является изначальным холстом, дает достаточно времени для того, чтобы предки человека отточили свои навыки на протяжении следующих тысячелетий.

По словам ученых, искусство является важной частью нашего существования, как людей. Это значит, что представления о том, как и когда оно зародилось интересует многих исследователей. Если предположение авторов исследования верное, то обнаруженная скульптура отодвигает время появления первых произведений искусства подобного вида.

Как уже писал Фокус, ученые нашли сооружения неолита в вулканических полях Саудовской Аравии. Во время археологических исследований ученые нашли доказательства заселенности местности Харрат Хайбар. Они считают, что это место, которое сейчас является бесплодной пустыней, могло когда-то быть значительно более комфортным для жизни.