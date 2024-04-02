Боль, уничтожающая мозг: остеоартрит связали с упадком когнитивных способностей

Чем старше мы становимся, тем более вероятно, что мы разовьем определенные хронические и болезненные заболевания, однако некоторые из них, похоже, могут незаметно убивать наш мозг.

Миллионы людей страдают от хронической боли, особенно от таких заболеваний, как остеоартрит коленного сустава (ОКС), который, как известно, вызывает дискомфорт в суставах и проблемы с подвижностью. Однако исследование Китайской академии наук показало, что беспокоиться стоит не только о физических симптомах. Оно указало на возможную связь между хронической болью в колене и ускоренным старением мозга, предполагая, что последствия таких заболеваний, как ОКС, могут выходить за рамки физических проблем и влиять на когнитивное здоровье, повышая риск развития слабоумия, пишет Brain Tomorrow.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Чтобы разобраться в этой взаимосвязи, команда исследователей проанализировала снимки мозга более 9000 человек. Они разработали способ оценки "возраста" мозга по сравнению с реальным возрастом человека. Выводы ученых показали, что у людей с ОКС наблюдались признаки ускоренного старения мозга, особенно в областях, жизненно важных для памяти и обучения. Это не только подтверждает специфическое влияние ОКС на здоровье мозга, но и позволяет предположить, что эти изменения в нем могут предсказать будущее снижение когнитивных способностей и риск развития деменции.

Исследователям было интересно узнать, что может быть причиной ускоренного старения мозга у людей, страдающих такими болезнями. Они обнаружили ген SLC39A8, который, по-видимому, является связующим звеном между ОКС и старением мозга. Этот ген активен в клетках мозга, участвующих в его воспалении и развитии, что намекает на воспаление, как на возможного виновника снижения когнитивных способностей, связанного с хронической болью в колене. Это открывает новые потенциальные пути для изучения и лечения, направленного на борьбу с воспалением, для защиты здоровья мозга у людей с хронической болью.

Данное исследование является тревожным сигналом о более широких последствиях таких заболеваний, как ОКС, и одновременно подчеркивает необходимость раннего выявления и комплексных стратегий лечения этой боли. По мере старения населения и увеличения распространенности хронических болевых состояний крайне важно будет не ограничиваться только диагностикой непосредственных физических последствий, а учитывать долгосрочные изменения в здоровье, включая когнитивные колебания.

Ранее Фокус писал о пяти ежедневных привычках, которые помогут укрепить здоровье мозга. В погоне за здоровым мозгом наука и повседневные привычки пересекаются удивительно простыми способами, выливаясь в легкие и эффективные шаги по укреплению самочувствия нашего центра принятия решений.

Также Фокус писал о том, что ученые научились генерировать новые нейроны в мозге с помощью стволовых клеток. Обнаружив важность клеточного метаболизма в нейрогенезе, исследователи смогли увеличить количество нейронов в мозге взрослых и пожилых мышей.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.