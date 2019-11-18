В Киеве ножом подрезали мужчину в зале игровых автоматов
Вечером 17 ноября посетителя зала игровых автоматов ранили ножом.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
"Около 21:00 в зале игровых автоматов "Лото", который находится в МАФе, на улице Галицкой, 13 произошла резня. Работницы учреждения говорят, что видели только как потерпевший играл на игровых автоматах, а потом упал и в этот же момент кто-то вышел из МАФа", – сказано в сообщении.
Мужчина получил проникающее артериальное ранение в ногу. К сожалению, потерял много крови и был срочно госпитализирован.
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