На Киевщине из-за неисправной автопечки в грузовике произошло массовое ДТП

В Переяславско-Хмельницком районе в Киевской области в одном месте случилось сразу два происшествия. Возгорание автопечки в грузовике Renault спровоцировало пожар и масштабное ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Следователи установили, что водитель заехал на стоянку автотранспорта, позже, находясь на улице, он заметил, что вблизи кабины возник пожар, который впоследствии перекинулся на прицеп. Предполагаемая причина возгорания – неисправность автопечки.

На этом же участке дороги, 25-летний водитель грузовика Mercedes задел легковушку, двигавшийся в попутном направлении. Он не заметил ее из-за задымления на трассе. После – грузовик снес фишки на дороге и влетел в автомобиль полицейских, который, в свою очередь, снес "ЗиЛ-110", сотрудников ГСЧС, которые тушили грузовик, в котором загорелась автопечка.

В этом дорожном происшествии обошлось без жертв и потерпевших. Автомобили участников ДТП получили механические повреждения. Грузовик Renault сгорел полностью.

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