С завтрашнего дня украинцев ожидает существенное похолодание

На большинстве территории Украины ожидается существенное похолодание.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook.

+10+15 градусов сохранится в западных областях, Одесской области и в Крыму. На остальной территории страны температура снизится до +2+8 градусов максимально.

"Каких-либо серьезных осадков не предвидится. Однако сейчас наступает такой тяжелый облачный и влажный период с туманами, дождем и пронизывающим холодом до костей", – сообщает Диденко.

20 ноября в столице будет облачным, с туманами и дождем.

Ветер восточного направления усилится в дневные часы или ближе к вечеру. Температура воздуха в столице достигнет +4+5 градусов.

Как ранее сообщал Фокус: