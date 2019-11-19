С завтрашнего дня украинцев ожидает существенное похолодание
На большинстве территории Украины ожидается существенное похолодание.
Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook.
+10+15 градусов сохранится в западных областях, Одесской области и в Крыму. На остальной территории страны температура снизится до +2+8 градусов максимально.
"Каких-либо серьезных осадков не предвидится. Однако сейчас наступает такой тяжелый облачный и влажный период с туманами, дождем и пронизывающим холодом до костей", – сообщает Диденко.
20 ноября в столице будет облачным, с туманами и дождем.
Ветер восточного направления усилится в дневные часы или ближе к вечеру. Температура воздуха в столице достигнет +4+5 градусов.
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 октября в Киеве началось "бабье лето", а в воскресенье, 13 октября, температура поднялась до 23,8 градусов, что на 0,4 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 2014 году.
- В Киеве во вторник, 15 октября, побит очередной температурный рекорд за период нынешнего "бабьего лета".