Мозг агрессора. Психотерапевт рассказала о причинах буллинга в школах

Несмотря на принятый в начале этого года закон о противодействии буллингу, и, как следствие этого, судебные разбирательства и штрафы, случаи систематической травли и избиений среди украинских школьников продолжаются. В середине октября в Запорожье произошла массовая драка с участием группировки подростков «Черный состав». Затем шокирующий случай произошел в Киеве: 12-летняя Ангелина выбросилась из окна школы №173, поскольку одноклассники дразнили ее «обезьяной» из-за цвета кожи. Как отмечают родные девочки, она не хотела ходить в школу, однако не признавалась – почему. Сейчас Ангелина в тяжелом состоянии находится в больнице, ей сделали две операции на ноге и на позвоночнике.

Психотерапевт Елена Божор, которая работает с людьми с травмой, считает, что нынешние меры противодействия буллингу поверхностны и проблему не искоренят. «Чтобы разобраться в причинах, нужно понимать, как работает мозг того, кто занимается травлей, и того, кто от нее страдает. Без этого мы обречены на поверхностное обсуждение проблемы, и от нее не избавимся, - говорит психотерапевт. - Я работаю с участниками всех сторон травли. Моей пациенткой была девочка, которая сама пострадала от того, что занималась кибербуллингом. Она травила сверстников в соцсетях, и ее родители отреагировали так жестко, что девочка на три года утратила контакт с семьей, понадобился год, чтобы восстановить ее психологически». Елена Божор уверена, что нужно идти вглубь психики, разбираясь в причинах агрессивного поведения детей, чтобы они не унижали и не оскорбляли друг друга. Об этих причинах она рассказала Фокусу.

Как устроен агрессор

Травля больше всего распространена среди подростков. У них ведущий вид деятельности – общение, самоутверждение и поиск себя в обществе. Подросток тренируется, каким он может быть в социуме. Дети-агрессоры, как правило, сами чувствуют себя слабыми, неуверенными, могут иметь завышенную или заниженную самооценку. Агрессия – это следствие негативного отношения к себе. Если подросток думает о себе плохо, он чувствует не радость или удовольствие от себя, своих достижений, а, возможно, обиду, зависть, злость и другие негативные эмоции. Они могут появиться потому, что ребенка, скорее всего, недостаточно поддерживают в семье, или предъявляют к нему слишком высокие требования. Ведь буллингом не всегда занимаются дети из неблагополучных семей, а и растущие в обеспеченных успешных семьях. Возможно, ребенку никто никогда не говорит, что он хороший, заслуживает любви и может быть успешным. Вместо этого родители говорят об успехах других детей, бесконечно сравнивают его с «соседским Петей»: «Смотри, какой талантливый: и математик, и художник, и скрипач, а ты будешь дворником». Поэтому буллер не имеет о себе позитивного представления, вместо этого он подавлен, обижен или агрессивен.

Негативные эмоции, напряжение накапливаются и проявляются в поведении разных людей по-разному. Нервная система человека делится на две части – это так называемый «профессорский мозг», который может анализировать происходящее и отвечает за рациональное мышление, и «мозг рептилии», ответственный за выживание. Важная эмоция «мозга рептилии» — это страх. Она помогает телу оставаться здоровым и невредимым. Страх вызывает три вида действий: бей, беги или замри. Одни дети, которые чувствуют себя неуверенными и нелюбимыми, будут замирать и тихонечко сидеть в уголке, могут проявлять скрытую агрессию и заниматься кибербуллингом, кто-то станет одиночкой и будет избегать контактов, а у кого-то будет агрессивная реакция.

Кого обижают

Часто травят детей со слабым типом нервной деятельности, тревожных, астеничных, которые не могут за себя постоять. Также это может быть ребенок с подавленной агрессией: родители говорят ему, что он хороший, если не проявляет агрессию, забывая научить здоровой агрессии. Когда тебя обижают, унижают, ты должен ответить, показать, что есть границы, которые нельзя переступать. Если ребенка травят, его нужно учить здоровой агрессии, кроме того, он должен быть уверен, что у него есть поддержка со стороны родителей или других взрослых.

План действий

Взрослые ни в коем случае не должны пропустить начало травли их ребенка. В этом случае нужно хвалить и поддерживать его за смелость делиться с ними, учить отвечать на агрессию, посмотреть социальные ролики о буллинге, больше общаться и проводить время вместе. Если это не помогает, следующий шаг – попросить учителя присмотреть за ситуацией. Если травля все равно не прекращается, то родители должны выйти на уровень директора и обратить внимание на ситуацию, поставить в известность всю школу, родителей агрессора. Необходимо информировать весь коллектив школы, чтобы обидчик понимал – все знают и видят, что он делает. Родители в этой ситуации должны постоянно следить за психо-эмоциональным состоянием ребенка. В этом случае помощь психолога очень важна для всей семьи. Нужно проанализировать поведение ребенка, разобраться, почему травят именно его.

Учтите, что мы говорим о буллинге, а не о физическом насилии, так как в таком случае необходимо подключать полицию и прокуратуру. Иногда переход в другую школу – это выход.

Американский педагог Брук Гиббс разработал эффективный тренинг, как говорить с агрессором и противодействовать ему

Работа над собой

Проблема заключается в том, что дети включаются в травлю неосознанно. Агрессор не осознает, в каком психологическом состоянии он находится. Тому, кто занимается буллингом, нужна эмоция жертвы, он хочет видеть ее слабость, беспомощность, чувствовать свое превосходство. А окружающие еще больше «топят» его в этом состоянии, читая лекции, осуждая и наказывая. В результате ребенок потерян. Хорошо, если его отведут к психологу, который полюбит и примет его.

У детей большая проблема с эмоциональным интеллектом, им не помогают его развивать, концентрируясь на оценках в дневнике, как необходимом условии успеха в жизни. В школах необходимы программы, которые бы развивали в первую очередь эмоциональный интеллект и навыки общения, чтобы ребенок мог понимать себя и других, правильно реализовывать свои способности и таланты. Это два архиважных направления, которыми нужно заниматься в школах, чтобы привить детям толерантность. Без этого они живут неосознанно, и процветает буллинг.

Мы с коллегами проводим групповые занятия с детьми, которые занимаются травлей, и показываем, что общаться можно спокойно, без давления и унижения. Мы переключаем этих детей на позитивную, созидательную деятельность, поскольку у них на самом деле большой потенциал.

На тренингах мы с детьми делаем упражнение: пишем в двух колонках плюсы и минусы, если ребенок будет делиться своими переживаниями. Колонка с негативными последствиями обычно длинная, дети боятся, что над ними будут смеяться или родители пойдут в школу, станут разбираться, а ребенку будет еще хуже. Дети боятся, что их не поймут, не примут, накажут. Формулируя это, ребенок понимает, почему он боится делиться своими чувствами. Во второй колонке мы помогаем сформулировать, почему хорошо и полезно говорить о своих переживаниях. Например, у ребенка будет поддержка, его поймут, либо кто-то еще расскажет такую же историю, и это поможет объединиться. Нужно обязательно стимулировать детей делать этот список длиннее.

Главное правило противодействия буллингу – научиться не скрывать эмоции, а проявлять их и говорить о том, что чувствуешь. Так должны вести себя родители, им нужно учить своих детей открывать и делиться. Страх негативных эмоций приводит к тому, что взрослые их прячут, а дети боятся обидеть, расстроить своих родителей.

Польза конфликта

На самом деле травля среди детей – следствие неподготовленности родителей к негативным эмоциям и состояниям. По своему опыту скажу, что даже психологи, специалисты, обученные работе с травмой, боятся этих эмоций. Многие боятся говорить с людьми, пережившими травму, например, с теми, у кого умер близкий человек.

Родителям нужно понимать, как работает нервная система их ребенка. Ключевая проблема в том, что взрослым не хватает подготовки к родительству и воспитанию, понимания, почему ребенок ведет себя так или иначе, какие особенности воспитания приводят к таким результатам. Психологическое образование родителей крайне важно, ведь иногда хватает одной консультации психолога, чтобы они разобрались в ситуации.

Из-за страха родители не разбираются в своих эмоциях, и такие простые вещи, как конфликты в семье, расцениваются как конец света и неумение общаться. Тем временем конфликты бывают полезными, ведь их участники могут конструктивно помочь друг другу, выстроить границы, а затем объяснить ребенку свои эмоции и поведение.

Мы все бежим за образом идеальной семьи. Представляем, что все встали в шесть утра, занялись йогой, позавтракали и, счастливые, читаем, а в доме ни одной пылинки. Но на самом деле мы живем в реальном мире, где ссор иногда не избежать. Когда мы с мужем ссоримся и миримся, наша 12-летняя дочь видит это. Я всегда спрашиваю ее о том, что она чувствует в такие минуты, видит ли она, как мы справляемся и что мы любим друг друга. В ссорах люди настоящие, а, если в семье пытаются создать идеальный мир, то, чего не существует, накапливается масса вины, напряжения, боли. Взрослые начинают думать о себе как о плохих родителях, они подавлены и ищут, кто во всем виноват. Результатом этого становятся разводы, домашнее насилие, буллинг. Все это – следствия неосознанности, незнания себя, своих эмоций и желаний.