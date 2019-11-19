Дело Насирова: суд за 10 минут заслушал обвинительный акт

Высший антикоррупционный суд начал первое заседание по рассмотрению дела по существу в отношении экс-председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции" в Тwitter.

Отмечается, что прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры успели зачитать короткую версию обвинительного акта за 10 минут. При этом, ранее прокуратура по требованию Насирова читала полную версию обвинительного акта, который состоит из 774 страниц, с декабря 2017 года.

На заседании присутствовал сам Насиров и его адвокаты, а также прокуроры САП Андрей Перов и Роман Симкив. Председательствующий судья по делу – Игорь Строгий, сообщает Укринформ.

Обвиняемые по делу, Насиров и его экс-подчиненный Владимир Новиков, заявили, что не понимают, в чем их обвиняют, и не признают вину. В то же время, они подтвердили готовность давать показания в суде.

Оба фигуранта дела попросили суд разъяснить суть обвинения. Бывший глава ГФС объяснил, что ему "нужно четко понимать, от чего защищаться", пишет Украинская правда.

Однако судьи ответили, что они должны осуществлять правосудие, а не разъяснять суть обвинения. Приводить доказательства и формулировать обвинение должна прокуратура, и "больше, чем уже сделано, суд сделать не может".

Как ранее сообщал Фокус:

26 сентября Кассационный административный суд Верховного суда Украины отменил решение судов предыдущих инстанций, которые решили, что экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров выполнял лишь "церемониальную функцию", подписывая незаконные рассрочки по уплате налогов на 2 млрд грн компаниям беглого нардепа Александра Онищенко.