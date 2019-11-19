С начала года население Украины сократилось почти на 200 тысяч

В течение девяти месяцев текущего года численность населения Украины сократилась на 193,2 тыс. человек и на 1 октября составила 41 960 тыс. человек, о чем свидетельствую данные Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Отмечается, что количество умерших превышает количество рожденных: на 100 умерших приходится 53 рожденных.

Стоит отметить, что в течение января-июля 2019 года численность населения Украины сократилась на 162,9 тыс. человек и на 1 августа составила 41 990,3 тыс. человек.

А в 2018 году численность населения Украины сократилась на 233,2 тыс. человек и на 1 января составила 42 153,2 тыс. человек.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2018 году статус города-миллионника утратил один из украинских городов.