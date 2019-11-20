Упрощен порядок пересечения КПВВ на Донбассе

На линии разграничения на Донбассе упрощен порядок въезда-выезда лиц и перемещение товаров через КПВВ для граждан Украины, которые вынуждены жить на временно оккупированной территории.

Об этом сообщает министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

Отмечается, что в первую очередь упрощается процедура пересечения линии разграничения для несовершеннолетних лиц. Дети смогут пересекать линию разграничения в сопровождении усыновителей.

Кроме того, упрощена процедура перемещения товаров через линию разграничения физическими лицами. Устранено такое понятие, как "ручная кладь".

"Перечисленные изменения призваны наладить процесс реинтеграции временно оккупированных территорий, в центре которого находится простой человек – гражданин Украины, вынужденный жить на временно оккупированной территории нашего государства", – заявили в МинВОТ.

Как ранее сообщал Фокус:

Советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо заявил, что первым шагом на пути к реинтеграции оккупированного Донбасса должно стать упрощение процедуры пересечения контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).