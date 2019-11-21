ГПУ впервые по упрощенной процедуре экстрадировала иностранца в США

Генеральная прокуратура в результате сотрудничества с Федеральным бюро расследований США завершила упрощенную процедуру экстрадиции гражданина Литвы в США.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Указанное лицо разыскивалась длительное время американскими правоохранительными органами по подозрению в совершении десяти серьезных транснациональных киберпреступлений и задержано в результате спецоперации органами Национальной полиции Украины в октябре этого года на территории Украины. Генеральная прокуратура Украины приняла решение об экстрадиции лица в США в упрощенном порядке и сегодня он фактически передан компетентным органам этой страны", – сказано в сообщении.

В Генпрокуратуре называют этот пример сотрудничества уникальным, поскольку это первая экстрадиция из Украины в США в упрощенном порядке.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине задержали иностранца, которого разыскивали сотрудники ФБР и Службы расследования финансовых преступлений (FNTT) США из-за мошенничества.

Украинский хакер экстрадирован из Нидерландов в США.