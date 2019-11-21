CEO moneyveo Алена Андроникова вошла в топ рейтинга "Женское лидерство"

Директор финтех-компании moneyveo Алена Андроникова вошла в топ рейтинга "Женское лидерство" от комьюнити womo.ua. Этой наградой отмечают основательниц и владелиц бизнеса, руководителей компаний за успехи и достижения в деловой сфере. Рейтинг формировали путем тройного голосования: онлайн, экспертов и редакционного совета бизнес/медиа бюро ekonomika+. Главными критериями оценки участниц были репутация и влияние, эмоциональный интеллект, развитие карьеры.

"Гендерный паритет в бизнесе с каждым годом становится очевиднее и заметнее. Все больше женщин добиваются успеха в карьере и развитии. Думаю, создавать свое дело, мотивировать и вдохновлять людей женщинам, помимо опыта и навыков, помогает еще и внутреннее ощущение происходящего. Уверена, нет лидера без команды – один в поле не воин. Благодарна своему коллективу moneyveo за поддержку, общее развитие и отличные достижения", – комментирует Алена Андроникова.

В топ рейтинга "Женское лидерство" в этом году также вошли президент Henkel в Украине Нина Домбровская, вице-президент DCH Елена Деревянко, директор департамента управления персоналом и коммуникаций МХП Ксения Прожогина, глава общественной организации "Освитория" Зоя Литвин и др.

Об Алене Андрониковой:

В бизнес-менеджменте директор moneyveo работает больше 10 лет. Основное направление деятельности – стратегическое планирование и имплементация, управление командами, изменениями и рисками, реинжиниринг процессов и финансовый анализ.

За последний год в fintech-компании moneyveo Алена Андроникова запустила множество новых кредитных и IT-продуктов, имплементировала комплексную программу управления информационной безопасности, создала корпоративную экосистему управления талантами и успешно экспериментирует с уникальными управленческими (governance) решениями.

У Алены два высших образования. Также она училась в Краковской Экономической Академии и в Лондонской школе бизнеса и финансов. Обладает сертификатами аудитора Украины, ACCA DipIFR и эксперта методологии SixSigma. На данный момент обучается в европейской IE Business School по программе Executive MBA.