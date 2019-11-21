У Києві відбулася Церемонія Best Fashion Awards

19 листопада у FAIRMONT Grand Hotel Kyiv відбулася щорічна подія, яку називають найочікуванішою у fashion-просторі України.

Best Fashion Awards – єдина професійна премія у сфері моди в Україні, започаткована 2010 року. За роки свого існування BFA перетворилася на основний інструмент об’єктивного визначення лідерів української модної індустрії.

Переможці кожної номінації визначилися голосуванням групи з 33 експертів за результатами колекцій двох сезонів – SS19 та FW19-20. До складу експертної групи входять відомі fashion-журналісти, критики та баєри.

Цього року обробку протоколів експертів Премії та підрахунок голосів втретє здійснювала юридична компанія "Алєксєєв, Боярчуков та партнери". Вона й зберігала в таємниці результати голосування – до моменту їх оголошення зі сцени під час Церемонії.

Перемогу в номінації "Найкращий дизайнер жіночого одягу" отримала Світлана Бевза (бренд BEVZA). Нагороду дизайнерці вручала телеведуча, засновниця благодійного проекту Charity weekend, Посол Доброї Волі ООН Марія Єфросиніна.

Вже втретє експерти визнали найкращим дизайнером аксесуарів Руслана Багінського (бренд RUSLAN BAGINSKIY). Дизайнера та його команду привітали на сцені головний редактор журналу ELLE Ukraine Соня Забуга та футболіст, тренер збірної України з футболу Олександр Шовковський.

Премію "Відкриття року" можна отримати тільки один раз. У цьому році від співачки та композиторки, переможниці Євробачення 2016 Джамали нагороду отримала Дафна Майберг (бренд DAFNA MAY).

Ксенія Шнайдер та Антон Шнайдер перемогли одразу у двох номінаціях: "Прорив року" та "SUSTAINABLE fashion".

Інвестиційна компанія Freedom Finance Ukraine виступила партнером премії "Прорив року". Маркетинг-директор компанії Борис Цомая привітав переможців та вручив спеціальну нагороду – подарунковий сертифікат на одну акцію компанії LVMH.

Компанія DHL Express Ukraine виступила ініціатором вручення та партнером спеціальної премії "SUSTAINABLE fashion", яку оргкомітет Best Fashion Awards започаткував у 2018 році. Компанія DHL Express втілює sustainable-підходи у своєму бізнесі та активно просуває принципи sustainability.

Премію "SUSTAINABLE fashion" вручали фронтвумен українського гурту The HARDKISS Юлія Саніна та генеральний директор DHL Express Ukraine Вадим Сидорук.