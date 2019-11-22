В Одесском заливе из-за шторма сорвало танкер с якоря и отнесло в сторону Ланжерона

В Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер Delfi под флагом Молдовы.

Об этом сообщает Думская.

Корабль находился в акватории порта "Южный". Его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

На борту находятся три человека, по другим источникам, на судне – не меньше 15 человек.

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Из порта на спасение вышел большой частный буксир "Австралия", также в заливе работают катера Морской поисково-спасательной службы. Кроме того, из "Южного" вышел мощный буксир "Иванов".

Судно село на мель примерно в километре от пляжа "Дельфин". Кроме того, его удерживает якорь. Люди на борту эвакуироваться отказались, а "Австралия" не смогла подойти к танкеру из-за сильного шторма.

Спасательная операция возобновляется утром. Опасности для экосистемы залива пока нет.

Как ранее сообщал Фокус:

27 сентября Bourbon Rhode, который шел под флагом Люксембурга попал в циклон в районе Кабо-Верде. В отсеки буксира в большом количестве начала поступать вода и экипаж подал сигнал о помощи.

Местный морской спасательно-координационный центр Antilles-Guyana направил к кораблю судно SSI Excellent. Bourbon Rhode направлялся в Джорджтаун (Гайана) с Канарских островов (Лас-Пальмас).

28 сентября спикер Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил, что буксир "Bourbon Rhode" с украинцами на борту исчез на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники.